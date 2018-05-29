呂雪鳳國台語雙聲道飆罵小三不帶髒字

2018年05月29日 17:03 中時 洪秀瑛

呂雪鳳。（三立提供）

呂雪鳳（右）和張靜之。（三立提供）

八點台劇《金家好媳婦》先前全民抓小三的情節引熱議，呂雪鳳面對戲中兒子江宏恩外遇，呂雪鳳與小三張靜之(飾黃秋儀)有多場對手戲，不論是爭吵還是打鬥戲，都讓大家看得過癮。

有段呂雪鳳罵小三不如正宮時，她罵說「就算瞎子也要摸欣蓉」，令不少網友拍手叫好，紛紛表示發現在看呂雪鳳罵人，話語中都會參雜台語俚語，而且講得順暢，還時不時國台語雙聲道，句句經典，口氣到位，讓觀眾看得過癮同時也學到很多台語俚語。

呂雪鳳說，「通常台語字很難寫在劇本裡，幾乎拿到的台詞都是國語，所以在讀本時會把字義上翻成台語，有些俚語或是有押韻的台語都是自己加，只要符合角色就會多運用，一來能讓角色再平易近人，二來是因為現在做台語劇的也不多，所以能多講台語就多講，提倡台語也算是我從歌仔戲出身一直以來的使命」。

呂雪鳳與張靜之對戲時，常有動作需要配合劇情賞巴掌，讓她印象最深刻的是，第一次發現兒子外遇時，除了賞巴掌之外，還要邊罵邊扯張靜之頭髮，以往看到女人之間的吵架頂多推來推去，呂雪鳳認為這樣畫面感不夠也不太好看，因此主動與張靜之討論如何扯頭髮，並在排戲當下傳授秘訣，告訴張靜之要順她的勢頭往後仰，才不會受傷也能讓畫面比較好看。

拍攝賞巴掌戲時，呂雪鳳也說其實打人比被打還累，因為不用力打不像，用力打怕受傷，所以力道的拿捏很重要！很多時候都是手要很用力地揮，但快到對方身上力道就要自己收回來，所以她笑說賞完巴掌後手都會很痠需要貼貼布。

(中時 )