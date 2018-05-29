呂雪鳳國台語雙聲道飆罵小三不帶髒字

呂雪鳳（右）。（三立提供）

友善列印
中時
呂雪鳳。（三立提供）
呂雪鳳（右）和張靜之。（三立提供）

八點台劇《金家好媳婦》先前全民抓小三的情節引熱議，呂雪鳳面對戲中兒子江宏恩外遇，呂雪鳳與小三張靜之(飾黃秋儀)有多場對手戲，不論是爭吵還是打鬥戲，都讓大家看得過癮。

有段呂雪鳳罵小三不如正宮時，她罵說「就算瞎子也要摸欣蓉」，令不少網友拍手叫好，紛紛表示發現在看呂雪鳳罵人，話語中都會參雜台語俚語，而且講得順暢，還時不時國台語雙聲道，句句經典，口氣到位，讓觀眾看得過癮同時也學到很多台語俚語。

呂雪鳳說，「通常台語字很難寫在劇本裡，幾乎拿到的台詞都是國語，所以在讀本時會把字義上翻成台語，有些俚語或是有押韻的台語都是自己加，只要符合角色就會多運用，一來能讓角色再平易近人，二來是因為現在做台語劇的也不多，所以能多講台語就多講，提倡台語也算是我從歌仔戲出身一直以來的使命」。

呂雪鳳與張靜之對戲時，常有動作需要配合劇情賞巴掌，讓她印象最深刻的是，第一次發現兒子外遇時，除了賞巴掌之外，還要邊罵邊扯張靜之頭髮，以往看到女人之間的吵架頂多推來推去，呂雪鳳認為這樣畫面感不夠也不太好看，因此主動與張靜之討論如何扯頭髮，並在排戲當下傳授秘訣，告訴張靜之要順她的勢頭往後仰，才不會受傷也能讓畫面比較好看。

拍攝賞巴掌戲時，呂雪鳳也說其實打人比被打還累，因為不用力打不像，用力打怕受傷，所以力道的拿捏很重要！很多時候都是手要很用力地揮，但快到對方身上力道就要自己收回來，所以她笑說賞完巴掌後手都會很痠需要貼貼布。

(中時 )

登榜余天夫妻恨透名單 陳郁秀神… 影帝偷吃2.7億財產全給她？癌妻…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。