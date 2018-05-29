板橋分屍》分屍案見愛女慘狀 黃母泣：我不想活了

2018年05月29日 17:07 中時 王揚傑

黃父悲傷到需市議員林國春攙扶，林國春也難忍悲傷。（王揚傑攝）

黃女的哥哥見到妹妹遺體痛哭失聲。（王揚傑攝）

檢警今（29）日上午對遭男友殺害分屍的黃亦敏進行解剖，黃女的父母、哥哥均在場，見親人死狀悽慘，數度痛哭失聲，行走需靠他人攙扶，黃母心碎泣訴：「我不要活了！我只求讓她活下去！」

黃母悲慟逾恆，泣不連聲說：「從小我都捨不得打她一下，竟然這樣對她！這麼善良、懂事的小孩，有大好的前程啊！」、「她長得這麼漂亮，現在變成這個樣子，我怎麼受的了啊！拜託讓她活下去！她還年輕啊！，我也不要活了，我只求她活下去，他還打她，怎麼這麼狠心！」

黃父在見到女兒遺體時，輕聲安撫愛女：「妹妹，你永遠是爸媽心中最漂亮的！」

旁人聽聞黃女父母所言，無人不同感哀痛，掩面哭泣。

黃女的哥哥則表示，他曾跟朱男吃過兩次飯，跟妹妹感情看來還不錯，對朱印象還可以，沒想到竟會犯下殺人分屍案，但他也自責，或許妹妹當時是被迫裝沒事，他當哥哥竟然沒看出異狀，早點報案救妹妹。

黃的哥哥說：「妹妹是家人的驕傲，跟家人的感情也非常好」、「而這個男生是我妹妹第一個男朋友，也是我們家第一個看過她帶回家的男生，似乎都是非常恩愛的狀態」、「但從後面的結果來看，其實妹妹當下的心裡可能是很惶恐。」若凶嫌的家屬知道朱男的行徑卻放任，一定會告到底。

黃父悲傷說道，女兒不是個堅強的女生，但她為了不讓家人擔心，過去這段時間選擇獨自面對，沒想到碰到的是這種「惡魔」，再加上有兩個人暗中在幫助「惡魔」，才讓偵辦方向與速度緩慢。

黃父也說，未來會繼續與兒子挺住，一同尋找真相，還女兒一個公道，要讓她的天使快快樂樂、漂漂亮亮地回到天堂去。

(中時 )