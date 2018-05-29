立志中學55周年校慶 園遊會湧入7千人

立志中學55周年第三部曲的校慶園遊會，吸引7千人湧入。（立志中學提供）

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立志中學擴大舉行55周年校慶活動，以三部曲模辦理，園遊會更吸社區民眾、各級學校及校友們7千餘人參與，盛況空前。

校慶第一部曲是5月4日邀請教育局范巽綠局長主持閱兵大典，第二部曲是5月11日邀請高雄市議會康裕成議長為校慶運動會揭幕，第三部曲則是舉辦校慶園遊會及學生才藝展演，同時結合辦理高市教育局及電競協會共同指導辦理的「2018第一屆高雄市中等學校電子競技競賽」國中組複賽。

國中組英雄聯盟及傳說對決兩組競技各32強隊伍、加油團，複賽還邀請台灣英雄聯盟>前職業選手和遊戲實況主播DinTer丁特進行示範賽，慕名來看DinTer示範賽的粉絲們，聚集逾千人。

32強複賽隊伍，除高雄市國中學生外，還有從台南市及屏東縣跨區參賽的隊伍，從400隊初賽中脫穎而出，晉級複賽。兩組複賽勝出的各前四強隊伍，將於6月10日於夢時代購物中心進行決賽。

校長江澈表示，立志是全國唯一獲教育部核准設科招收電競經營科學生的學校，所以才有榮幸承辦這由高市教育局及中華民國電競協會共同指導辦理的第一屆高雄市電子競技競賽；透過這個競賽，將挖掘出有天賦的選手，進行培育，期許成為下一個台灣之光，也為高雄學子們，打造出另一個可以發光發熱的舞台。

接著的美容科成果發表會也精彩吸睛，模特兒同時身兼整體造型技術者，從髮型、彩妝到服裝、頭飾全都由同學們發揮創意，一針一線自己縫製，完美呈現越境、完美新娘、創世紀、魔髮精靈、匠心獨具、幻魘、塵埃烙定等7大主題。

(中時 )

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