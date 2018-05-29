6400匹大馬力拖船今下水 可支援離岸風機建置

台灣港務港勤公司委由中信造船廠，建造第二艘6400匹大馬力拖船，於今天下水。（港務公司提供）

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港勤公司董事長張國明（右四）、中信造船公司董事長韓碧祥（右三）、港勤公司總經理王派峰（右二）、中信造船公司總經理韓育霖（右一）。（港務公司提供）

台灣港務港勤股份有限公司委由中信造船廠，建造第二艘6400匹大馬力拖船於今天下水，該船為港勤公司繼去年第一艘大馬力拖船下水後，第二艘同等級多功能拖船，將可強化商船船舶大型化拖帶業務需求，也可增進台灣周邊海域海事救助、離岸風機建置支援能量，有助於建立台灣海事專業化形象與落實政府船艦產業國產化政策。

港勤公司表示，去年第一艘大馬力拖船加入營運後，展現優異性能，第二艘6400匹大馬力拖船延續第一艘大馬力拖船優良規格，也為國內自製馬力最大拖船，船長33公尺、寬12公尺、吃水3.8公尺、主機馬力6400匹、最大拖力75噸、航速12節，同樣具備FIFI-1消防能力、外海航儀設備、船艉拖曳絞纜機及吊卸設備。

港勤公司預計該船下水加入營運後，除維持港區拖帶能量外，未來拖帶2萬TEU以上大型商船進出港口更趨安全、外海航行更平穩及具抗風浪性能、節能、高操縱性外，也為台灣海域事故船舶救助、離岸風機建置支援，蓄積能量，完成「曳船、海難救助、離岸風機支援船舶」多元且完整服務地圖。

(中時 )

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