首屆影視音創投會 葉如芬：有利配樂、編劇人才媒合

2018年05月29日 17:13 中時 潘鈺楨

陳宏一對創投會議結果樂觀其成。（粘耿豪攝）

傅天余身兼配樂、編劇組評審。（粘耿豪攝）

台北市電影委員會總監饒紫娟。（粘耿豪攝）

2018第一屆台北影視音創投會正式開跑。（粘耿豪攝）

由台北市政府文化局主辦、台北市文化基金會與台北市電影委員會承辦的「2018第一屆台北影視音創投會」，29日上午10點舉行開幕典禮。今年逾200人報名，共20名音樂人及22名編劇入選，包括金鐘獎最佳音效得主盧律銘、曾入圍奧斯卡最佳紀錄片配樂的Jérôme Chassagnard等。資深監製葉如芬表示，前兩天才跟北京、香港的影人朋友開會，認為：「台灣有很多人才，卻不一定能有效找出人才，希望透過創投會能夠加強人才媒合。」

葉如芬表示，台灣過去僅有金馬創投會議，著重在挖掘新銳導演，這次的影視音創投則著重在配樂、編劇，像她手上有2部籌畫中的電影，就在創投會議搜尋可能可以合作的人才。

本屆影視音創投會評審，配樂評審有資深音樂人呂聖斐、李欣芸、唐在揚、許景淳、傅薇、傅天余；編劇評審則有《父子》編劇田開良、《目擊者》監製唐在揚、《相愛的七種設計》導演陳宏一、《我的蛋男情人》導演傅天余、《再見瓦城》監製黃茂昌、《德布西森林》監製塗翔文。擔任編劇組評審的陳宏一對創投會議結果樂觀其成。陳宏一去年以《自畫像》拿到不少國際獎項，目前正進行莎士比亞愛情喜劇《皆大歡喜》改編，計畫找數十位女演員演出，預算將比《自畫像》更高。

傅天余身兼配樂、編劇組評審，她已經接洽蔡宜均、Jérôme Chassagnard兩位音樂人。她過去自編自導《帶我去遠方》、《我的蛋男情人》，透露正在編寫恐怖片題材，片名暫定為《123，她們會回來》，改編自高中少女集體溺水的真實事件，溺死少女從不同的水域重返人間，「可能是從游泳池、從溫泉、甚至是羊水，穿越時空地域回來，彌補青春驟逝的遺憾。」

2018第一屆創投會議今、明兩天在松山文創園區多功能展演區舉行，透過近250場會談，促成台灣影視音人才與英、美、法、中、港等公司交流，預計2天促成近250場商機。

(中時 )