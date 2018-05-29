天熱烤地瓜滯銷 推冰地瓜助單親媽媽

2018年05月29日 17:13 中時 蔡依珍

還記得去年9歲女童「姊代母職」照顧2歲男娃的故事嗎？來自對岸的新住民小禎夫逝後在人安基金會協助下賣起烤地瓜自力更生，懂事的女兒分擔家計幫忙照顧弟弟傳為佳話，時序入夏，烤地瓜生意一落千丈、常滯銷，人安基金會協助兼賣起冰地瓜，並號召大家買冰地瓜轉贈給其他寒士朋友消暑，2次公益。

桃園平安站長張子文說，大家都注重防寒，但其實極端氣候下抗熱越來越重要，蔭涼地方並不多，蚊蟲肆虐、疥瘡等皮膚傳染病增加，更甚的是，許多弱勢居住環境不佳，沒有對外窗、通風不良，室內溫度甚至比室外高，宛如大烤箱，但他們不良於行根本無處可去，要嚴防中暑、熱衰竭。

張子文回憶道，年過半百的阿蘭年輕時出車禍，未積極治療下至今已無法行走，領中度身障津貼獨自租屋在2坪大的小房間，去年夏天上門關心時，阿蘭全身濕透躺臥在床上，屋內夾雜屎尿和汗臭味，一開門惡臭就撲鼻而來，加上房內溫度超過40度，他待不到2分鐘就奪門而出，連忙帶她就醫，並在扶輪社友協助下換新床、補地板、添購電扇等降溫設備，復健志工每周也推著輪椅協助她外出，避免悶出病。

小禎因前夫病死、再婚後遇人不淑，獨自撫養3個小孩，去年4月起天天揹著未滿1歲襁褓中的兒子，從蘆竹到桃園火車站前商圈賣烤地瓜，懂事的9歲大女兒主動照顧2歲的弟弟，餵飯、哄睡樣樣來，總是綻放笑靨不嫌苦，讓媽媽無後顧之憂，聞者都心疼。

適逢夏天，烤地瓜生意一落千丈，小禎常一天賣不到500元，扣掉成本根本入不敷出，張子文協助小禎賣「冰心地瓜」，並鼓勵大家響應「二次公益」，買冰地瓜給其他寒士，並呼籲踴躍認領「健康包」，在6月11日「寒士慶端午」時送環保充電扇、夏季輕薄吸汗衣物和遮陽用品，助他們挺過熱夏。

(中時 )