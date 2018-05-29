台中東京6／14日起每天直飛 為花博添國際遊客能量

2018年05月29日 17:24 中時 陳世宗

觀光界年度盛事「台日觀光高峰論壇」，將於5月31日首度到台中登場！台中直飛東京成田定期航班自6月14日起天天開航。市府觀光旅遊局長陳盛山說，透過航線推動「中進中出」國際入境旅遊模式，力促台中與亞洲城市接軌，對即將登場的世界花博增添國際遊客能量。

陳盛山指出，台中國際機場不斷拓展日本航線，除東京外，目前包括定期飛航沖繩及名古屋，還有大阪、大分、長崎、青森及鳥取等包機航點；分別由雙方規畫包機行程，促進台灣與日本觀光發展。每年約27萬日本旅客入住台中，106成長至31萬人，3年來增加18％。

觀旅局表示，市府成功爭取「第11屆台日觀光高峰論壇」，今年首次來台中舉行，5月31日至6月3日登場，大約250名台日兩國觀光界重要人士齊聚台中，舉辦2場觀光高峰論壇鐵道觀光論壇外；將引領業者走訪國家歌劇院、高美濕地、彩虹眷村、柳川綠川等，體驗道地台中味。

為提昇台中國際觀光發展！陳盛山說，該局透過航線育成、發展廉價航空營運中心、串聯亞洲一日生活圈、推動首都航線、規畫一程多站等策略，積極推動「中進中出」國際入境旅遊模式；3年來成功開拓18處新航點，讓台中飛向世界，更吸引世界各地觀光客到台中旅遊觀光。

(中時 )