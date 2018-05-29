草屯商工學生課程教學 疊疊樂校園行動列車開跑

2018年05月29日 17:39 中時 楊樹煌

▲草屯商工推出的健康促進疊疊樂校園行動列車，遊戲推出，讓參與的師生都感驚艷，並覺得很有趣。（楊樹煌攝）

照顧健康，刻不容緩，草屯商工把健康促進議題及運動融入學生課程教學，推出健康促進疊疊樂，帶領全校教職員工利用課餘時間活動筋骨，紓解壓力，遊戲推出，讓參與的師生都感驚艷，並覺得很有趣。

這項「健康促進疊疊樂校園行動列車」是由草商營養師曾瑜妏設計規劃，將健康促進議題健康體位、視力保健、口腔衛生、菸害與檳榔防制、正確用藥及藥物濫用防制、性教育、全民健保、環境教育..等，製成題目旋轉盤，並結合日常生活常見的遊戲道具(疊疊樂)，制化成大型道具來提升娛樂效果。

遊戲玩法，每位參與者需先轉出轉盤上的健康題目，如天天幾蔬果？何謂健康密碼85210？何謂用眼3010？用藥五不原則？禁菸場所？垃圾分哪幾類？登革熱防制4大祕訣等等題目，答對即可抽出木頭往上堆，答錯的人，則必須完成1項健康體適能後，再轉題直到答對為止，亦訓練團隊默契。

此活動有學生利用畢業前夕，把握最後在校跟同學、老師相處的時間及結合教官國防通識課程，讓課程更加多元生動，也活化輕鬆學習氣氛，得到更多正確、完整健康訊息。

另外，學校教職員工因長坐辦公室，忘了休息，為照顧全校師生及員工，帶著「健康促進疊疊樂校園行動列車」，傳遞健康知能並活動筋骨，達到寓教於樂，讓教職員工及學生對此活動都有極高滿意度，既好玩又具知識性，學校表示，此活動將陸續開到全校各角落。

(中時 )