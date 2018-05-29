南區銀髮人才中心邀台船屆退人士勇闖新職涯

2018年05月29日 17:29 中時 吳江泉

「退休後你可以有不一樣的人生」，將近250名台船屆退人士，在勞動部高屏澎東分署南區銀髮人才資源中心安排下，聆聽70歲銀響力團隊講師黃銘隆退休後的精彩人生。

開場由高屏澎東分署長程泰運致詞，他以「斜槓人生」做為比喻，鼓勵屆退人士多方學習儲備不同的能量，讓自己擁有不同身分、多樣的職場經歷，讓退休後的生活更多采多姿。台船學院院長江枝文也大力支持勞動部南區銀髮人才資源中心的首場屆退人士講座，全程參與。

「跟著誰走很重要，若跟著南區銀髮中心走，你可以找到新的人生目標」黃銘隆藉由南區銀髮中心開啟精采的第二人生為題，說明自己過去的經歷。他指出，退休以前曾擔任15年的廠長及5年科技公司的副總經理，退休多年後到南區銀髮中心接受諮詢、加值服務，並安排進入企業中解決行政流程與員工壓力紓解，受到各大企業青睞。

黃銘隆說，人生就像空瓶子般，在各個不同階段投入不同的石子，退休後依然能填入不同的液體，讓瓶子五彩繽紛，因此退休後，他仍有赴大陸、越南、馬來西亞各國擔任台商企業管理顧問的精采資歷，讓退休人生添上美麗的彩虹。

分署長程泰運說，藉由南區銀髮人才資源中心各種服務，針對不同銀髮族群安排、規畫不同課程、職場體驗，建立回歸職場的信心，若有機會也歡迎大家到中心走走聊聊，南區銀髮人才資源中心服務55歲以上民眾，以各式課程、職場體驗等方式，針對不同銀髮族朋友需求協助建立重回職場自信心與第二專長，讓退休族能在這裡找到再展長才的舞台，有任何問題歡迎撥打南區銀髮人才資源中心專線07-2222-778洽詢。

(中時 )