荷莉貝瑞透露年輕秘訣 竟是這兩個人！

2018年05月29日 17:25 中時 潘鈺楨

荷莉貝瑞素顏上陣。（采昌提供）

荷莉貝瑞（Halle Berry）不僅是影史首位非裔奧斯卡影后，也是影史首位非裔龐德女郎：她甚至跨足兩大美漫世界，飾演《X戰警》（X-Men）系列中的「暴風女」， 以及DC的「貓女」，更曾7度被美國《人物》（People）雜誌評選為「全球最美麗的50人」。她在最新主演電影《暴動之城》中，詮釋8個孩子的媽。令人吃驚的是，現年51歲的她，竟然在片中毫無遮掩、素顏上陣；沒有化妝品修飾，讓影迷紛紛驚呼：「和20年前相比，她完全沒有變啊！」

被封為「全球最正黑美人」的荷莉貝瑞，18歲搬到紐約追求演員之路時，因為處處碰壁，最後竟窮困到住進遊民收容所。23歲時，她好不容易接到首部電視劇演出機會，卻在片場因為糖尿病而昏倒，從此與胰島素終身相伴。此外，她的感情生活更是坎坷，經歷3段慘澹收場的失敗婚姻，甚至曾被男友毆打，導致左耳喪失百分之八十的聽力。然而堅強勇敢的她，卻跨越所有生命給她的考驗，甚至將痛苦化為演戲的養份，終於在2000年獲得金球獎電視電影或迷你劇類最佳女主角獎，接著更在2002年勇奪奧斯卡最佳女主角獎，成為影史首位黑人奧斯卡影后。

當被問到事業成功，以及永保年輕美麗的秘訣時，她毫不猶豫說道：「我的兩個孩子！」她接著補充：「他們是我人生最大的成就，他們讓我很幸福，也讓我想為了他們維持狀態、努力拍戲。」為母則強的她，也在訪問中提到接演新片《暴動之城》的原因：「『母親』是我對自己身份很大的一個認同感，這部電影讓我有機會演出8孩子的母親，所以我馬上同意接演，而且我知道我能為這個角色帶來更多深度與真實感。」

她更進一步說道：「身為一位母親，我完全了解角色做的每一個選擇，例如片中我要親吻小孩子的腳ㄚ，同樣的事情我做過上百次了，我很能了解那種感受。」而在本片當中，荷莉貝瑞與丹尼爾克雷格共同經歷史上著名的「洛杉磯暴動」，並在腥風血雨中試圖營救孩子們。有許多精采對手戲的兩人，也因此培養出相知相惜的好交情，荷莉貝瑞甚至大讚：「這對丹尼爾來說是個很不一樣的角色，讓大家見識到他的精湛演技，證明他不僅是007，更有許多的可能性。」

劇情描述一位充滿愛心、堅強善良的單親媽媽蜜莉（荷莉貝瑞飾演），收留了8位無家可歸的孩子，並計畫收留更多孩子。她們居住在全是非裔、拉丁裔與韓裔居民的社區當中，鄰居歐比（丹尼爾克雷格飾演）是這個社區唯一的白人住戶。這段期間，一位非裔平民被四位警察以不當武力對待，不過這四位警察卻被法院無罪釋放，此舉讓社區中的不滿與憤怒達到顛峰，進而引發一連串暴動。這使得蜜莉不得不與歐比聯手合作，設法在混亂的環境中保護她的孩子們，並將孩子安全帶回家。電影6月1日在台上映。

(中時 )