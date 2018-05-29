南市身障運動選手獎勵金矮人一截被批歧視

2018年05月29日 17:23 中時 洪榮志

全國身心障礙國民運動會上周日剛落幕，台南市代表隊蟬聯團體第二名。但因市府核定的金牌獎勵金只有6萬元，相較全運會金牌25萬元明顯偏低，民代及體育界都認為不公平，甚至是歧視，要求提高獎勵金；但市府回應說，該運動會因競技性質較低，現有獎勵已達效果。

台南市議會教育委員會議員李文正、蔡旺詮及陳怡珍29日舉行座談會，指台南市的身障運動選手不僅獎金輸人一截，設備也不齊全。像台北市金牌選手的獎勵金高達18萬元，但台南市只有6萬元；同時，團體賽、連霸及破紀錄獎金，台南市也都是6都最差。

此外，台南市頒發給全運會金牌選手的獎勵金是25萬元，最近代理市長李孟諺還同意提高到35萬元，對照身心障礙選手只有6萬元的金牌獎金，不僅偏低，簡直是歧視。

不過，儘管福利不好，但台南市代表隊2016年與今年全國身心障礙國民運動會的獎牌數，仍分別以227面、228面僅次於台北市，蟬聯團體第二名。民代認為，如果獎金制度及設備不好好檢討，優秀選手遲早都會跑到外縣市。

台南市體育總會身心障礙運動委員會主任委員蔡有仁也指出，許多身障選手找不到工作，只能靠比賽獎金過活；加上他們與正常人的體能有所差異，比賽時都搏命演出。

以代表台南市出賽的游泳好手吳光榮來說，因為小兒麻痺雙腿不良於行，平日練游泳都靠雙臂的力量，體力不濟時很容易嗆水；此次在100公尺自由式比賽時，他因失常嗆到，痛失金牌，也損失8萬4000元，但場邊竟還有人說「有夠漏氣」，聽在選手的耳中相當難過。吳平日都靠獎金維持生活與訓練費用，還好後來有拿到50公尺金牌。

蔡有仁認為，台南市的福利對選手們來說實在不公平；他還舉例說，一位選手連續2屆拿金牌，在台北市約有150萬元獎金，但在台南卻不到20萬元，差距將近8倍；也因此，最近已有4名選手被挖角，市府該好好重視。

對此，教育局回應，指全國身心障礙國民運動會因競技性質較低，目前的獎勵方式已擴大獎勵對象及達到鼓勵效果；至於議員建議提高獎勵金，仍須整體衡量各類競賽的性質再行評估。

(中時 )