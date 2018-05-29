自認寵妻魔人 麥可俞斯曼手寫情書給老婆

2018年05月29日 17:26 中時 潘鈺楨

麥可俞斯曼（左）在電影中與莉莉詹姆斯談情。（CatchPlay提供）

憑《時空永恆的愛戀》（The Age of Adaline）癡情又性感的魅力征服廣大女性影迷的荷蘭男神麥可俞斯曼（Michiel Huisman），在電影《真愛收信中》（The Guernsey Literary and Potato Peel Pie Society）首度與英國甜姐兒莉莉詹姆斯（Lily James）浪漫談愛。感性不輸戲中角色的麥可俞斯曼自認是個寵妻魔人，日前為慶祝結婚十周年寫情書給老婆，他說：「結婚紀念日那天，我剛好因為工作不在家，我親筆寫了一封情書照相傳給老婆，並請人送香檳到家裡，我們透過視訊一起乾杯慶祝。」

電影《真愛收信中》描述一群二戰時生活飽受德軍摧殘的根西島居民，陰錯陽差組成了「根西馬鈴薯皮派文學讀書會」，熱愛閱讀的成員道西為了籌得更多好書，親筆寫信給遠在倫敦的女作家茱麗葉向她請教，兩人因此成為筆友，而茱麗葉因為好奇親自來到島上，卻在讀書會意外遇見一群充滿故事的島民並覓得一生的真愛。溫馨動人的情節讓麥可俞斯曼感動地說：「這是一部浪漫電影，也是向『文學的力量』致敬的電影，它有讓人想拾起書本的魔力。當我最近開始花時間閱讀，才發現自己近幾年不是在讀劇本就是和工作相關的資料，幾乎忘記單純讀書的樂趣了。希望大家看完這部片，也能深受啟發開始閱讀。」

《真愛收信中》描述英國文壇新星茱麗葉艾許登（莉莉詹姆斯 飾）偶然與根西島的道西亞當斯（麥可俞斯曼飾）成為筆友，道西信中真摯溫暖的文字及島上祕密社團「根西馬鈴薯皮派文學讀書會」讓她深感好奇，因而決定親自前往島上一探究竟，但茱麗葉沒想到這趟「筆友見面會」，竟意外地成為她最浪漫的真愛之旅。電影6月1日在台上映。

(中時 )