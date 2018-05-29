穆斯林學生設計台北旅遊行程 展現城市魅力

2018年05月29日 17:29 中時 吳堂靖

台北市近年積極打造穆斯林友善環境，邀請台科大國際穆斯林學生協會設計「穆斯林遊台北」遊程，其中環境優美、且已有部分旅館取得「清真認證」的北投區，深受青睞，觀傳局也將於齋戒月後舉辦「台北開齋節暨穆斯林嘉年華」，展現城市多元文化魅力。

穆斯林台北行何處去？北投溫泉、象山步道和知名地標101均上榜，因應越來越多穆斯林來台就學、旅遊，熱門景點北投業者開始取得「清真認證」，另外許多人氣伴手禮鳳梨酥、手工果醬等也配合需求取得認證，多管齊下，拉近彼此距離也帶動觀光熱潮。

協助設計遊程的印尼留學生諾菲為台科大化工系博士生，她表示，發覺台北城與穆斯林國家互動日益頻繁，甚至連學校都舉辦伊斯蘭文化週，頻繁的互動也拉近彼此的距離，化解文化隔閡。

諾菲首推北投溫泉，除了交通方便、環境優美，她也特別指出台、印泡湯文化的差異，由於宗教因素，泡湯必須男女分開不可混浴，近幾年北投取得「清真認證」的旅館業者已達4家，不論在餐飲及專屬房型上都能符合需求，成為旅遊一大誘因。

觀傳局長陳思宇表示，將於6月17日在大安森林公園舉辦穆斯林嘉年華，現場有多達60攤特色市集，露天舞台還有中東舞團、移工樂團演出，邀請民眾一起同歡交朋友。

(中時 )