日本茨城水鄉潮來菖蒲祭時光倒流 歡迎台灣新娘體驗搭小船出嫁

2018年05月29日 17:41 中時 黃菁菁

茨城縣的水鄉潮來菖蒲園每年初夏的菖蒲祭都會重現新娘搭小船出嫁的傳統景象。(黃菁菁攝)

茨城縣的水鄉潮來菖蒲園每年初夏的菖蒲祭都會重現新娘搭小船出嫁的傳統景象。(黃菁菁攝)

茨城縣的水鄉潮來菖蒲園每年初夏的菖蒲祭都會重現新娘出嫁的傳統景象。(黃菁菁攝)

茨城縣的水鄉潮來菖蒲園每年初夏的菖蒲祭都會重現新娘出嫁的傳統景象。(黃菁菁攝)

參加水鄉潮來菖蒲園「出嫁小舟」活動的新人一同鎖上愛情鎖。(黃菁菁攝)

穿著日本傳統白無垢禮服的新娘，搭手划的小船搖搖晃晃地出嫁。這個茨城縣的水鄉潮來市傳統的嫁娶景象，每年初夏會在水鄉潮來菖蒲園復古重現，且新人當中還不乏外國臉孔！

水鄉潮來菖蒲園每到初夏都會舉辦菖蒲祭活動，500種、100萬株的菖蒲盛開爭豔，加上循古禮的「出嫁小舟」活動，每年都吸引無數遊客和攝影家到場。

今年菖蒲祭是在5月26日至6月24日舉辦，5月26日中午穿著白無垢的新娘橋本淳子在父母陪同下，搭人力車抵達會場，穿過紫、白、黃等五顏六色的菖蒲花叢後，搭上小船奔向新郎懷抱。新郎名雪優作在河的盡頭迎接，兩人一起鎖上愛情鎖後，由潮來市長原浩道頒發象徵愛情誓言的第512號愛侶證書。

新郎受訪時表示，「潮來新娘很有名，自己又是潮來市民，且參加過的朋友也大力推薦，才報名參加這項傳統儀式，沒想到那麼多人圍觀！」新娘則說: 「搭小船出嫁是人生首度的體驗，留下了難忘的回憶！」

菖蒲祭期間每周三、周六、周日都會舉辦1至3場的出嫁小舟活動，今年29對參加的新人中有3位是外國人。

潮來市產業觀光課國際觀光小組課長輔佐榊原徹受訪時表示，「今年是第67次舉辦菖蒲祭，這一帶沒有道路，至昭和30年代(1955年)止都是靠水路相連，往來運輸交通都要靠船，出嫁也是搭船，1984年起的出嫁小舟活動可說是潮來傳統文化的重現。」

至於報名資格，「只要結婚前後1年內的新婚夫妻，不限國籍都可報名參加，每年會從報名者當中抽出29對新人成為菖蒲祭的主角，今年還有俄羅斯新娘、印尼新娘，哈薩克斯坦新郎參加，當然也歡迎台灣朋友報名參加。」

在日本租日式結婚禮服加上著裝、打扮相當貴，潮來市出借白無垢，加上著裝、化妝、人力車、休息的古民家等，全部費用7萬5千日圓(約台幣2萬元)，每年都會吸引許多新人報名。

(中時 )