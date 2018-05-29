電磁炮再現！陸要進行新一輪測試

2018年05月29日 17:35 中時電子報 楊幼蘭

以936號坦克登陸艦為平臺的中國自製電磁炮實驗艦自今年1月出海後，就一直沒再現身。最近大陸浩漢防務論壇發佈最新照片顯示，電磁炮實驗艦再度現身，已停靠在負責改裝試驗的造船廠碼頭。

大陸軍事微博百戰刀指出，這次實驗艦停靠在船廠碼頭，很可能意味著經過先前的海試後，研究單位和造船廠已完成改進與調試，新一輪海上試驗即將展開。

年初美國原本傳出，打算要在2019年停止電磁炮研製專案，中止後續經費撥款。不過相關說法數度變動，最新消息顯示，五角大廈並未徹底取消電磁炮專案，美方似乎受中國電磁炮研發進度的影響，可能傾向加快研製速度。

分析指出，中國電磁炮研製進展會這麼快，其中一個要素，就是解決了艦艇對新式主炮的供電問題。就在前不久，陸製艦艇綜合電力推進系統剛剛通過正式驗收，已具備大量生產和工程應用的能力。

換句話說，就是陸製戰艦有能力為胃口龐大的電磁炮提供充分的電力。而電磁炮上艦如何保證電力供應不虞匱乏，正是困擾美軍相關研究項目多年的問題。

分析指出，由於難以解決戰艦電力分配與持續供應問題，美國電磁軌道炮的地面射速雖達到每分鐘4.8發的程度，但距離美軍方2013年提出上艦射速每分鐘10發、650發備彈量的要求，仍然相差很遠。

此外，分析認為，美國在電熱化學炮上投下大量時間與經費，幾乎整個上世紀90年代都在研發這個項目。所以對電磁軌道炮來說，中國研製的起步時間並沒有晚多少。

根據美國電磁炮的測試資料來看，最大炮口動能達30兆焦耳，最大出膛速度為2500-3000米/秒，最大射程約為240公里。分析指出，至少在射程和出膛速度方面，中國電磁炮已超越了這些指標。

未來中國自製電磁炮將承擔水面戰艦至少200公里的遠程精確打擊任務，而打擊對象包括水面艦，還有陸上堅固目標等。分析認為，如果射速獲得保證，電磁炮的防空能力可全面超越現有的機械能火炮，如052D神盾艦裝備的130毫米主炮等。

而以電磁炮為代表的能量炮還包括鐳射炮，其中鐳射近防炮將是水面戰艦攔截和摧毀來襲飛彈的利器，抗飽和攻擊能力不是現在的730、1130速射近防炮所比得上的。

(中時電子報)