謊稱飛機有炸彈 印尼獅航11人跳機受傷

一男子謊稱飛機有炸彈，其他乘客打破機窗逃到機翼上。(圖/youtube截圖)

友善列印
中時電子報

印尼廉航獅子航空公司（Lion Air）發生一起「詐彈劫機」事件，雖然是謊報，卻導致其他11名旅客受傷住院。

印尼「時代報」（Tempo）報導，這架編號JT 687的班機，機上有189名乘客，昨晚預定從婆羅州島坤甸（Pontianak）的蘇巴迪奧機場（Supadio）飛往雅加達國際機場，就在登機階段時，空服員辛蒂(Cindy)問一位名叫法蘭蒂納斯-尼里吉(Frantinus Nirigi)的乘客，隨身包包裡有什麼特殊物品嗎? 結果這名男子開玩笑說「他帶了一顆炸彈」，這個戲言導致強烈的驚恐氣氛，很快在乘客間傳播開來，許多人奮力要逃離飛機，一些乘客要往艙門逃，推擠中造成受傷。更嚴重的是，有些乘客直接打破了緊急出口，並且逃到機翼上，然後他們跳下飛機又造成大小不一的受傷。

大量乘客逃到機翼上，有些人直接從機翼上跳下而骨折。

航警趕到現場，將尼里吉立刻逮捕，他趕緊說他沒有炸彈，包包裡放的是一台筆記型電腦，炸彈說純粹是玩笑話。

受傷的乘客最終統計是11人，8名乘客有骨折和頭部挫傷，其他人都屬皮肉輕傷。

根據印尼2009年修定的航空法律，該名男子最多將被處以1年徒刑，他算運氣不錯，沒人因為他的謊報而意外身亡，要是出現1人以上的死亡，那麼他會被判到15年徒刑。

(中時電子報)

文章來源：11 Lion Air Passengers Hospitalized Following Bomb Joke Aftermath

更多全球新知，請看中時國際頻道
日本茨城水鄉潮來菖蒲祭時光倒流… 影》比利時咖啡館發生槍擊 2警身…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。