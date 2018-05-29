謊稱飛機有炸彈 印尼獅航11人跳機受傷

2018年05月29日 17:33 中時電子報 江飛宇

印尼廉航獅子航空公司（Lion Air）發生一起「詐彈劫機」事件，雖然是謊報，卻導致其他11名旅客受傷住院。

印尼「時代報」（Tempo）報導，這架編號JT 687的班機，機上有189名乘客，昨晚預定從婆羅州島坤甸（Pontianak）的蘇巴迪奧機場（Supadio）飛往雅加達國際機場，就在登機階段時，空服員辛蒂(Cindy)問一位名叫法蘭蒂納斯-尼里吉(Frantinus Nirigi)的乘客，隨身包包裡有什麼特殊物品嗎? 結果這名男子開玩笑說「他帶了一顆炸彈」，這個戲言導致強烈的驚恐氣氛，很快在乘客間傳播開來，許多人奮力要逃離飛機，一些乘客要往艙門逃，推擠中造成受傷。更嚴重的是，有些乘客直接打破了緊急出口，並且逃到機翼上，然後他們跳下飛機又造成大小不一的受傷。

大量乘客逃到機翼上，有些人直接從機翼上跳下而骨折。

航警趕到現場，將尼里吉立刻逮捕，他趕緊說他沒有炸彈，包包裡放的是一台筆記型電腦，炸彈說純粹是玩笑話。

受傷的乘客最終統計是11人，8名乘客有骨折和頭部挫傷，其他人都屬皮肉輕傷。

根據印尼2009年修定的航空法律，該名男子最多將被處以1年徒刑，他算運氣不錯，沒人因為他的謊報而意外身亡，要是出現1人以上的死亡，那麼他會被判到15年徒刑。

(中時電子報)