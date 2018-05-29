巴布狄倫將來台 3部經典片要先看

2018年05月29日 17:36 中時 潘鈺楨

《最後的華爾滋》。（臺北文學閱影展提供）

《搖滾啟示錄》。（臺北文學閱影展提供）

77歲美國搖滾詩人巴布狄倫睽違7年將來台開唱，臺北文學．閱影展（5/31～6/14）今年的影展焦點人物之一即是集音樂人、電影導演、民謠搖滾詩人為一身的巴布狄倫，影展砸重金邀請到全新4K數位修復版《別回頭》，記錄意氣風發的巴布狄倫在舞台上的不羈神韻；出自美國名導馬丁史科西斯之手的傳奇紀錄片《最後的華爾滋》；多位大咖共同演繹巴布狄倫傳奇人生《搖滾啟示錄》等3部經典片，以及少見的貞德另類詮釋作品《搖滾少女聖貞德》，顛覆以往的聖女貞德形象融合搖滾精神。

臺北文學．閱影展每年策劃焦點人物專題及經典電影，造福影痴，去年義大利電影大師巴索里尼、捷克大文豪卡夫卡主題讓影迷驚豔，今年以2016年諾貝爾文學獎得主、美國民謠搖滾詩人巴布狄倫為題，精選《別回頭》、《搖滾啟示錄》、《最後的華爾滋》3部經典片。《別回頭》由曾拍攝約翰藍儂、大衛鮑伊等樂壇天王紀錄片的D.A.潘尼貝克執導，並入選為1998美國國家電影保護局指定典藏。《別回頭》以黑白底片近距離跟拍這位世人熟知的搖滾巨星，更捕捉到與巴布狄倫相知相惜、關係深厚的民謠女神瓊拜雅的青春倩影，本次影展將放映難得一見的全新4K數位修復版本，充分浸淫在美國六○年代的音樂盛況，享受與巴布狄倫近身相處的氛圍，帶給影迷更豐富的視覺饗宴。

美國著名導演馬丁史科西斯是個搖滾樂迷，曾拍攝多部音樂紀錄片，執導《最後的華爾滋》被譽為史上最偉大的音樂紀錄片之一。以緊湊、節奏分明的影像敘事，記錄與披頭四、滾石相提並論的傳奇樂團《The Band》，僅僅出了兩張專輯後即舉辦告別演唱會的華麗盛事。片中可見巴布狄倫、艾力克萊普頓、尼爾楊等數十位搖滾巨星均到場同台飆歌。《搖滾啟示錄》透過美國名導陶德海恩斯的觀點，號召凱特布蘭琪、希斯萊傑等六位豪華陣容飾演巴布狄倫不同的人生階段、思想層次、心靈狀態及社會處境，展現巴布狄倫拒絕被定型、叛逆不羈的搖滾精神。

誰說搖滾樂、重金屬只有rocker能唱？法國名導布魯諾杜蒙執導新片《搖滾少女聖貞德》，也是本次影展中另一部以音樂挑釁時代的力作。全片將耳熟能詳的聖女貞德故事改寫、還原荒謬本身，電影以多變的音樂形式和荒誕的歌舞演出表現時年僅八歲的小貞德決心踏上對抗暴政、收復家園的征途。片中可見中世紀農家場景、起用素人演員、著粗布素衣，大膽將粗礪、樸拙的表演直示觀眾，一部反樸歸真的《搖滾少女聖貞德》呈現出的荒謬寫實感，反而可能意外地貼近真實。臺北文學．閱影展即將於31日在光點台北電影院獨家上映。

2018臺北文學．閱影展5月31日（四）至6月14日（四）

購票請親洽光點台北服務櫃台（02-2511-7786）或上全台兩廳院售票系統購買。

影展票價：每張全票200元

影展套票：每套6張，售價960元（僅限現場購買，需於現場確認場次） 隨票附贈「王德傳三角立體茶包─普洱茶體驗組」乙份。（數量有限，送完為止）

(中時 )