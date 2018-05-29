王樂妍《偽婚男女》感受母愛 女漢子變淑女

2018年05月29日 17:34 中時 洪秀瑛

楊麗音（左）和王琄。（故事工廠提供）

王樂妍（右）和小蠻有女女吻。（故事工廠提供）

唐振剛（右）和福地祐介。（故事工廠提供）

王樂妍溫柔婉約。（故事工廠提供）

故事工廠推出的新舞台劇《偽婚男女》本週五起，在臺北國家戲劇院加演4場。王樂妍透露，劇裡被飾演媽媽的楊麗音發現她是女同志的事實，她在舞台上踏入病房，那一刻看到楊麗音樣子，覺得羞愧又心疼，「不管如何出乎意料，她還是以孩子為主，也就是這份小孩不管闖了多大的禍，撒了多大的謊，媽媽依然都在的那份愛，每次都感動我好久」。她說尤其楊麗音每次在這場戲中握著她的手，讓我非常溫暖」，她不禁紅了眼眶，想起兒時父母的離異。

她說，因為從小爸媽離異，跟媽媽的連結很短暫也不深刻，所有的撒嬌、家人的關愛不離不棄，這些對她來說都是空白的。然而，這些空缺在這場戲裡，即便媽媽最後是要我繼續演（假裝自己不是女同志）下去，演一輩子，我都能感受到身為媽媽的無可奈何，她又何嘗不是希望小孩快快樂樂，幸福過日子？在這一場戲中，出於保護孩子不要受傷的那種心態，讓我感覺人生開始圓滿了。

王樂妍為了詮釋劇中角色的溫柔婉約，女漢子性格的她走路大喇喇，現在走路都變成小碎步，連坐在椅子上都不會腿開開，手還會交疊，坐姿很淑女，經紀人形容她現在很溫柔，講話偶而直接的她，笑說現在自己講話都會用撒嬌方式，連導演男友都好不習慣。

唐振剛則說常與福地祐介上演「你跑我追」戲碼，笑說福地祐介像忍者一樣有隱身術。兩人在戲裡組CP，每次在巡演過程，在空檔都會不由自主地去找他，看到他喜歡吃的東西會幫他留意。

該劇由夢田文創與三映電影原創授權，金鐘影后王琄、楊麗音以及唐振剛、王承嫣（小蠻）、王樂妍、福地祐介、李德筠在舞台上譜出一段暖心的家庭喜劇。《偽婚男女》 6月1日到3日臺北國家戲劇院加演4場，售票詳洽兩廳院售票系統。

(中時 )