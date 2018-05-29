百億經費放水流？議員指八里汙水廠8成機組壞了了

2018年05月29日 17:38 中時 葉德正

八里汙水處理廠去年爆發將未處理汙水排入海，新北市議員何博文29日質詢時指出，八里汙水廠逾8成初沉池刮泥機「故障」，台北市政府疑似聯合承包商隱匿事實，甚至造假數據，雙北汙水處理機制失靈，嚴重破壞海洋環境，新北市府每年編列6億5千萬汙水處理經費，因機組故障形同「放水流」，呼籲檢調及雙北市府政風單位立即介入調查。

何博文說，八里汙水廠共32台刮泥機有27台損壞無法使用，就算新北年編上億汙水處理經費，也是「白做工」，配合汙水管線施工的住戶根本被當傻瓜，實在是很諷刺。

何博文說，已掌握關鍵證據，證明自去年11月起，八里汙水廠有一半的初沉池都是「過水操作」，且SS（懸浮固體）及BOD（生物需氧量）全廠去除率僅14.8％及11.6％，遠低於98年的69.4％、26.2％。

何博文指出，台北市衛工處107年3月份的月報指八里污水廠初沉池妥善率有96.8％，但實際上SS平均去除率僅14.79％，COD去除率僅4.5％，BOD去除率僅6.16％，前後數據差很大，妥善率數據明顯造假，台北市政府竟然還讓這樣的報告過關，實在太扯了，根本把人民當白痴。

何博文說，不只八里汙水廠，北市衛工處代管的新莊抽水站，也早就出包連連，嚴重影響鄰近行政區，只要一遇淹水就容易汙水倒灌，雙北市府卻「鴕鳥心態」，嚴重失職，新莊汙水抽水站現有共4台抽水機組，於去年12月就已經發現其中1、2、4號抽水機皆已故障，新北市府更行文代管的台北市衛工處要求改善，馬上又到了梅雨季，只要抽水機組無法運作，板橋、中永和、新店等區若遇到淹水，就容易發生汙水倒灌情形，接管率高的板橋尤其受害甚深。

(中時 )