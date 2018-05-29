火大爆打！遭25枚迫擊炮攻擊 以色列空襲加薩報復

巴勒斯坦抗議美使館遷館民眾19日遭丟擲催淚瓦斯。(圖/美聯社)

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以色列南部幼稚園29遭到迫擊砲擊中，所幸無人傷亡。(圖/路透)

自美國將駐以色列大使館遷至充滿爭議的耶路撒冷後，巴勒斯坦民眾在加薩走廊抗議引發以色列血腥鎮壓，加薩走廊戰火不斷。以色列29日指控加薩走廊的武裝分子在29日清晨朝以色列南部發射了25枚迫擊砲攻擊，但大部份都遭到防空系統攔截。以色列也在稍後對加薩走廊3個哈瑪斯基地空襲報復。

據以色列《國土報》報導，以色列軍方表示：「以色列遭到來自加薩走廊的25枚迫擊砲攻擊南部多處地點。大部份迫擊砲都被以色列防空部隊（IDF）的成功攔截」，但仍有幼稚園遭到擊中，所幸沒有人受傷。

實際控制加薩走廊的伊斯蘭組織哈瑪斯也在稍晚表示，就在以色列遭迫擊砲攻擊後，該組織位於加薩走廊的至少3個基地也遭到以色列空襲。

以色列軍方也在推特上表示：「以色列軍隊目前正在加薩走廊，也是該地區聽到爆炸聲的原因」。

以色列南部今天早上7點左右空襲警報大響，接著一直到上午9:30一共有三波攻擊。

以色列與加薩走廊的邊界地區近來氣氛緊繃，除了日前才發生以色列血腥鎮壓抗議美使館牽制耶路撒冷的民眾，造成至少60死、數千人受傷之外，以色列軍方28日在才在與加薩走廊的邊界射殺一名哈瑪斯武裝分子，同時還俘虜了2名試圖越過邊界的武裝分子。

目前實際控制加薩走廊的伊斯蘭武裝組織哈瑪斯也傳出在29日破擊破攻擊後，開始疏散多處基地與總部，被認為是擔心以色列軍方報復。

(中時電子報)

文章來源：Barrage of 28 Mortars Fired From Gaza to Israel; Kindergarten's Yard Hit

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