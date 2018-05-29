水里商工登玉山　反毒反到台灣最頂峰

2018年05月29日 17:45 中時 沈揮勝

國立水里商工學生攀登玉山之前，先在塔塔加清掃、淨山。（國立水里商工提供）

學子們向3952台灣最高峰挺進。（國立水里商工提供）

出發前合照。（國立水里商工提供）

成功登頂，教師及家長會於玉山主峰合影。（國立水里商工提供）

重視品格教育，國立水里商工玉山研究社與玉管處合辦「敬玉山、淨玉山」活動，41名學生、9名師長與6名家長會成員，28日先在塔塔加淨山、打掃，29日凌晨以體力與毅力順利登頂，並在台灣之巔拉起反毒旗幟，宣示拒絕毒品、邁向陽光。

校長劉丙燈表示，水里商工是在2013年創立玉山研究社，此為6年來第6次成功攀登玉山。

國立水里商工祕書洪春成指出，該校積極推動山野教育，引導學生愛護自然；舉辦淨山活動，攀登玉山挑戰自我，重視品格教育，更期盼藉此建立學生健全人格。

國立水里商工與玉山國家公園管理處比鄰而立，都在南投縣水里鄉濁水溪旁的堤岸邊，相距僅數百公尺。因地利之便，玉管處推動玉山環境教育、並長期協助該校學子登山技能、觀念之培養與訓練，使其玉山研究社成為全國高中職中，最具特色的優質社團。

這次活動，由主任教官丁一中擔任領隊及編組，除身體力行清淨玉山、敬愛玉山，另引導從攀登玉山中體會到環境教育的真諦，並配合「新世代反毒策略」，藉由攀登玉山活動建立學生培養正當及健康休閒習慣，「拒絕毒品、邁向陽光」。

(中時 )