睽違7年巴布狄倫登台 明起搶票

2018年05月29日 17:42 中時 潘鈺楨

巴布狄倫是全球樂壇重量級人物。（寬宏藝術提供）

巴布狄倫8月2日將登台。（寬宏藝術提供）

睽違7年，美國音樂史上傳奇人物巴布狄倫（Bob Dylan）將於8月2日（四）在台北國際會議中心開唱。巴布狄倫預計將於台灣、日本、香港、新加坡、澳洲等地舉辦13場演唱會，首場於日本搖滾音樂祭Fuji Rock開唱，第2站便來到台灣，在歌迷的期待下唱出民謠搖滾經典樂曲。演唱會門票5月30日中午12點正式開賣。

身為民謠詩人、搖滾教父，獲獎無數的巴布狄倫，在60年代藉由文字和音符寫下可歌可泣的歷史故事和經典樂章，即使近年歐美音樂潮流著重於強力的節拍與動感，這位音樂史上的傳奇仍然以其獨特的演唱特色屹立於樂壇。

巴布狄倫之所以被稱為「搖滾民謠詩人」，是因為他在60年代，創先以他如詩的文字寫出代表當代美國土地、文化、新一代知識份子、年輕人心態的樂曲，動聽的旋律加上深刻省思，在大時代潮流中傳唱各國，也進一步影響全球的文化思潮運動。巴布狄倫使用創新的手法賦予美國傳統歌曲新的詩詞意境，讓他在2016年12月獲得瑞典學院頒發的諾貝爾文學獎。

巴布狄倫的前8張錄音室專輯被大眾認為是他職涯中最佳作品，身為ㄧ位藝術家，他成功地在商業市場中取得一席之地。從1997年推出的白金唱片專輯《被遺忘的時光》，到接下來的《愛與竊》都名列白金唱片中。2006年推出的專輯《摩登時代》是最受歡迎的專輯之一，全球銷售量超過250萬張。巴布狄倫總計獲頒12座葛萊美獎、1座金球獎與1座奧斯卡金像獎，全球累計唱片銷售量超過1250萬張。他2018年的來台開唱，民謠與搖滾教父的風采，絕對不容錯過。

【巴布‧狄倫與專屬樂團2018台北演唱會】

演出時間：2018/8/2(四) 19:30

開賣時間：2018/5/30(三) 12:00

票價：2800/4800/6800/8800/9200/10800

主辦: AEG Presents、寬宏藝術經紀股份有限公司

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(中時 )