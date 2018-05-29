國父紀念館建築師王大閎辭世 享壽101歲

2018年05月29日 17:43 中時 許文貞

設計國父紀念館、外交部的國家文藝獎、行政院文化獎建築師王大閎，昨（28）日晚間7點5分在家中過世，享壽101歲。王大閎兒子王守正表示，王大閎在睡夢中過世，家人正在陸續趕回台北家中。後事將低調處理，僅舉辦家祭，不會對外辦公祭。

王守正表示，他父親在四年前中風後臥床，影響到他的健康情況，但昨天走得很安詳，「他個性崇尚自然、順天意，與世無爭，帶給我們很深的影響。」

王大閎1917年生於北京，父親是中華民國首任外交總長王寵惠。王大閎是第一個接受西方完整建築教育的華人建築師，曾在英國劍橋大學、美國哈佛大學就讀，在哈佛時更和貝聿銘是同窗。

1947年他到上海與朋友成立「五聯建築師事務所」，之後隨國民政府來台，成立「大洪建築師事務所」。在他40多年的執業生涯中，一共設計了100多棟建築，其中多為官方的公共建築和私人委託住宅案，如登月紀念碑計畫案、外交部、台大第一學生活動中心等是他的代表作。

其中，王大閎在1953年完成的「建國南路自宅」，將中國傳統蘇州庭園和西方現代主義極簡概念結合，設計簡潔雅緻，在50年代很少見，被視為中國建築現代化的起點。然而自宅在易手後，於70年代被拆除，直到去年在許多建築界人士奔走下，終於在台北市立美術館旁的美術公園重建。

除了建築，王大閎也鍾情於文學，曾以英文寫過描述烏托邦的科幻小說《幻城》，其中融合自己的故事，猶如自傳，也曾翻譯改寫小說家王爾德的《杜連魁》。

(中時 )