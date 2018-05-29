時空融合公寓成打卡勝地 李國毅又愛又恨

李國毅。（歐銻銻娛樂提供）

友善列印
中時
謝欣穎劇中住處。（歐銻銻娛樂提供）
四四南村景點。（歐銻銻娛樂提供）
李國毅劇中住處。（歐銻銻娛樂提供）
黃騰浩的角色被罵翻。（歐銻銻娛樂提供）

電視劇《1006的房客》大膽結合各式題材，讓男女主角所居住的公寓因紙飛馬造成時空融合，許多粉絲在播出之後便開始詢問劇中所有的場景，想要跟著主角們的腳步走一回，當中包含謝欣穎閨蜜的「蔓蔓咖啡廳」，李國毅、謝欣穎散步回家的「四四南村」，謝欣穎在劇中遇襲的法院門口，劉品言劇中經營的麵館都成為粉絲必訪景點。

其中最重要的是劇組耗資500萬打造的公寓主場景，戲劇殺青之後，劇組也保留下公寓原貌，作為攝影棚租借，平時雖無對外開放，但樓下還有一片充滿童趣的塗鴉牆，也成為粉絲打卡拍照的熱門景點。

李國毅最喜歡的也是主場景，因為有太多的故事發生在裡頭，但他苦笑：「每次去就表示有滿滿的台詞在等著我，所以對它也是又愛又恨。」謝欣穎喜歡「蔓蔓咖啡廳」跟公寓主場景，她說：「大部分的拍戲時間都在這些地方度過，也是我自己喜歡的風格。」

《1006的房客》懸疑劇情帶來高討論量，李國毅說，之前不太看戲劇的家人、朋友這次幾乎都有看，「他們都會發訊息一直問說兇手是誰，我都讓他們猜，蠻有趣的」。身為劇中大魔王之一的黃騰浩，表示身邊朋友知道他是兇手之一時都難以置信，看到很多觀眾入戲太深，甚至出現一些謾罵的留言，雖然罵聲激烈，但網友也不忘替黃騰浩緩頰「表示黃騰浩演技很好啊」、「我們罵的是瀚文不是騰浩啦」，他笑說：「其實我也覺得吳瀚文蠻渣的，怎麼會做出這種事。」

台視 《1006的房客》本週將改為每周三、四晚間10點15分播出，每週六晚間8點於東森綜合台，每週三晚間10點愛奇藝台灣站獨播。

(中時 )

睽違7年巴布狄倫登台 明起搶票 張菲密戀美女網友無法自拔 認發…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。