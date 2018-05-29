92歲資深鄰長 江許免阿嬤是嘉市蘭潭里國寶

2018年05月29日 17:46 中時 呂妍庭

高齡92歲的江許免阿嬤擔任鄰長25年，被喻為「蘭潭里國寶」。（呂妍庭攝）

安寮里長呂文雄（左）獲表揚為特優里長。（呂妍庭攝）

嘉義市政府29日表揚107年特優里長、績優民政人員、績優鄰長暨106年調解績優獎勵人員，共150人獲獎，其中高齡92歲的江許免阿嬤擔任鄰長25年，仍顯得耳聰目明，江許免阿嬤透露，她和先生前後擔任鄰長的任期超過一甲子，因為服務里民，「我很歡喜」，也賺到健康，不過考量到阿嬤年事已高，家人希望有人可以接棒，繼續服務。

「蘭潭里國寶」江許免阿嬤由大女兒江秀惠陪同出席領獎，身體還很勇健的江許免全程笑咪咪，說她初任鄰長時已60多歲，主要是先生之前當鄰長服務太好，里長希望她接起服務工作，至今也當了25年，平日除負責市政府政令宣傳工作，很愛交朋友的她與鄰居互動良好，兒女也會幫她做服務，幾乎是一人鄰長，全家鄰長的概念。

江秀惠說，媽媽也是環保志工，看到里內街道上有回收物都會撿起來回收，強調里長和里民都很照顧媽媽，媽媽自己也希望繼續為里民做服務，只是媽媽年紀大怕她太辛苦，「還是希望有人傳承」，接棒服務下去。

特優里長之一的安寮里長呂文雄，服務年資也有41年，今也同樣獲調解績優人員表揚，呂文雄說，當年因里長沒有薪水，沒人要做，在里民拜託下他才出來服務，從每月領80元事務費和1支電話做起，「做一天和尚敲一天鐘」，說歡喜做甘願受，里民服務雖然多元複雜，但只要有心，一定做得來，所以儘管年紀已79歲，今年仍會參選連任，繼續為里民服務。

至於特優里長華南里長蔡國樑、培元里長蔡坤龍及績優民政人員5人，則將代表嘉市於6月12日前往內政部接受表揚。特華南里長蔡國樑深入里內，結合善心人士捐款，長期對弱勢人士伸出援手。「看到里民滿意的笑容，就是我最大的快樂」，蔡坤龍連結網路至今募集逾200萬元，讓上百個貧苦家庭受惠，尤其擅長寫網路專欄，透過里民小故事網路分享，匯聚來自世界各地的善心願念，捐米、捐錢、捐棉被，救助窮人。

(中時 )