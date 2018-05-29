北上接任內政部政次 南市民政局長陳宗彥：十分感謝

台南市政府民政局長陳宗彥將接任內政部政務次長。（資料照片，洪榮志攝）

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中央政府組織改造，內政部政務次長將增加為2人。行政院長賴清德核心團隊成員的台南市政府民政局長陳宗彥，29日獲行政院核定將接任內政部政次。陳宗彥說，未來將秉持在台南市服務的精神，繼續協助部長推動各項工作。

陳宗彥表示，先前他曾經在外地打拚，返回故鄉台南後，從北區市議員到進入市府服務，受到很多鄉親與同仁的協助，大家也一起克服困難完成多項新政策，他的內心十分感謝。

陳宗彥還說，未來到內政部服務後，他也會秉持在台南市服務的精神，繼續襄助部長推動影響台灣未來發展的法令與政策。

據了解，台南市議員出身的陳宗彥，一直是賴清德從政以來重要的核心團隊成員，也是賴系大將之一。尤其，他在擔任民政局長任內，積極推動區里整編及廟宇優質化政策，還率先鼓勵廟宇減香、減炮，不辭勞苦、抗壓力強。也因此，賴在接掌行政院之後，陳宗彥更頻頻被點名即將北上接任要職。

此次，原內政部常務次長邱昌嶽出任總統府第二局局長後，內政部懸缺1席次長；加上配合未來組織調整，內政部現行的常次2人、政次1人，也將調整為政次2人、常次1人，陳宗彥更被看好即將北上任職。

陳宗彥的從政經歷十分豐富，曾經先後擔任台中縣大里市公所機要秘書、台中縣大里市都市計畫委員會委員、台灣省政府主席室參議兼發言人、花蓮縣政府發言人等職，之後返鄉當選台南市北區議員，再隨賴清德進入台南市政府，先擔?新聞處長，再任民政局長。

(中時 )

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