萬安演習模擬北市遭飛彈攻擊 基層警反彈：真要打仗嗎？

2018年05月29日 17:48 中時 謝明俊

台北市萬安41號防空演習，將於6月4日下午1時30分至2時舉行，這次演習首度演練重要電信設施遭到飛彈攻擊，選在中華電信仁愛綜合大樓舉行搶救演練，並配合預演，將從5月31及6月1日及演習當天，在杭州南路1段實施交通管制，讓基層員警質疑：「真的要打仗了嗎？」

臺北市107年萬安41號演習將在6月4日下午1時30分至2時舉行，共計實施演練30分鐘。台北市警局表示，本次演習目的在於培養國人居安思危的意識，以及熟悉防空防護要領，以降低戰時人員傷亡及財產損失。

市警局表示，演習警報發放後，人車請遵守憲、警及民防人員疏導，或就地疏散避難。在家庭及公共場所的人員應關閉門窗、水電、瓦斯及熄滅燈火，立即進入防空避難場所避難。

警方指出，高速公路車輛、捷運、高鐵及臺鐵各班次列車正常行駛，機場班機正常起降。下交流道的車輛，應即靠邊熄火停放，並依憲、警、民防人員引導，立即進入附近防空避難場所避難。搭乘捷運、高鐵、臺鐵及班機到站後的旅客，請勿出站，並依警察及站務人員引導，於站體內稍候實施避難。

市警局指出，演習期間違反疏散避難與交通、燈火、音響及其他必要之管制者，依民防法第25條規定處新臺幣3萬元以上15萬元以下罰鍰。

警方說，鑑於有外籍人士於萬安39號演習期間，在道路上溜滑板而被裁罰新臺幣3萬元。因此去年台北市警局依照在臺北市居留外僑人口數，製作英、印尼、菲律賓、日本、越南、馬來西亞、韓、印度、泰、法、德及俄羅斯等12國外語宣導單加強宣導，籲請外籍人士配合管制，頗受各界好評，今年繼續推廣辦理並再請臺北市立啟聰學校資深專任教師製作手語宣導版，共13種語言，以擴大宣導效果。

在這次演習中，臺北市也將首度進行市內重要電信設施遭飛彈攻擊的搶救演練，並為配合中華電信公司仁愛綜合大樓遭飛彈攻擊搶救演練預演，於5月31日、6月1日及演習當天 的6月4日9時30分至15時，在杭州南路1段(仁愛路至信義路間)道路實施管制，請用路人配合提前改道。

(中時 )