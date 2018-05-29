波蘭打造600億美軍基地！俄不爽：軍事擴張

2018年05月29日 18:08 中時電子報 何宜玲

波蘭政府打算斥資20億美元(約新台幣600億元左右)，在境內建立一個永久性的美軍基地，遭到俄羅斯參議員警告說，波蘭的決定恐怕會引發俄波兩國在邊境對峙。此外，這個美軍基地恐怕會讓波蘭成為北約成員國之中，未來遭受攻擊的主要潛在目標之一。

克里姆林宮發言人還說，波蘭這些軍事擴張的步驟未來肯定會遭到俄國反擊，波蘭必須為這些行動付出代價。

根據《莫斯科時報》(The Moscow Times)引用波蘭《Onet》網站報導，波蘭國防部提出一份報告說，波蘭政府計劃提供20億美元的資金，讓美國在波蘭境內，建立一個永久性的軍事基地，以防禦「俄羅斯的潛在侵略行動」。而目前，波蘭暫時在俄羅斯邊境以南的加里寧格勒(Kaliningrad)部署了超過1100名士兵，其中也包括美軍在內。

俄羅斯聯邦委員會外交事務委員會官員Vladimir Dzhabarov表示說，波蘭設置了美軍永久性的基地，很可能讓波蘭成為未來北約發生衝突的主要目標之一。

《華盛頓時報》(The Washington Times)報導，美國官方得知消息後，並沒有立即對波蘭提出的計畫給予評論，但是俄羅斯的反應卻相當不爽。

一名俄羅斯參議員指出，波蘭如果真的建立了永久性的美軍基地，會讓自己成為報復性攻擊的主要目標。

大約3個月前，俄羅斯軍隊在邊境加里寧格勒，部署了具有核能力的伊斯坎德爾先進飛彈，導致波蘭政府提出了設置美軍基地的計畫，作為回應。

(中時電子報)