美日印6月初海上聯合軍演 模擬獵殺中國潛艇

2018年05月29日 17:53 中時電子報 盧伯華

2017年馬拉巴爾美日印聯合海上軍演

多家印度媒體日前報導稱，美日印將出動包括航母在內的大批軍艦，雲集關島海域舉行「馬拉巴爾」(Malabar)聯合軍事演習，假想敵直指中國潛艇。除了演習軍艦有大量反潛設備與反潛機之外，將以與中國現役艇性能相近的日本最先進蒼龍級潛艇擔任反潛演習獵殺目標。

據《環球時報》報導，印媒披露本次馬拉巴爾聯合軍演將於6月6日開始、6月15日結束，演習位置在關島附近海域。馬拉巴爾軍演始於1992年，最初是美國與印度之間的雙邊演習，因演習地點始於印度德干半島西南部喀拉拉邦馬拉巴爾海灘而得名，原本主要以海上救援、聯合反恐等項目為主。近年來，馬拉巴爾軍演逐漸向聯合作戰領域拓展，演習海域也從印度近海拓展到西太平洋海域。2015年，日本加入演習，雙邊軍演由此發展為美日印三方聯合演習。印度媒體認為，此次軍演表明美日印將進一步加強印太區域軍事協作，「遏制中國日益凸顯的海上擴張態勢」。

報導指出，今年馬拉巴爾軍演的3艘軍艦均來自印度海軍東部艦隊，分別為什瓦利克級隱身護衛艦沙海亞里號、卡摩爾塔級輕型導彈護衛艦卡摩爾塔號和油輪沙克蒂號。一同前往參演的還有印度海軍的P-8I遠程海上巡邏機。美國海軍參演的艦機包括雷根號航母及其艦載預警機、戰鬥機，1艘攻擊型核潛艇和P-8A巡邏機等。日本也將派遣1艘直升機航母、1艘蒼龍級潛艇和P-1型海上巡邏機前往參演。

圖中是2017年的馬拉巴爾軍演時美國派出的尼米茲號航空母艦，2018年預期將派出雷根號航空母艦。（圖／美聯社）

報導說，演習主要分為2個階段，第一階段是6月6日至6月11日的港口演習階段，第二階段是6月15日的海上聯合軍演階段。海上軍演包括水面作戰、防空作戰、反船隻劫持戰、海上攔截和搜索救援等演練科目，重頭戲則是反潛戰。參加此次演習的艦艇全部為美日印海軍反潛作戰的主力，艦上均裝備有反潛設備和武器。此外，美印的P-8巡邏機、日本的P-1反潛機，也是當今最先進的空中反潛力量。尤其值得關注的是，日本出動的蒼龍級潛艇是日本海上自衛隊最先進的型號，具有強大的搜索和隱身性能。

復旦大學海權專家馬堯研究員認為，從演習的兵力構成和演練科目看，這極有可能是一次海上模擬反潛大演練。日本蒼龍級潛艇與中國海軍現役的先進常規潛艇性能相似，可能充當水下假想敵角色；美日印其他艦機兵力負責海上反潛作業，模擬獵殺水下目標。很明顯地，這是在演練印太戰略框架下打造針對中國海軍反潛牆的戰略企圖。

印媒認為，此次軍演主要針對中國，美日印對中國在亞太區域特別是南海日益增強的軍事實力和強硬態度抱有戒心。《德干先驅報》還披露，印度空軍近日派出最先進的蘇-30MKI戰機前往澳大利亞參加聯合空戰演習，以加強印太地區的多國軍事合作。印度海軍參謀長桑尼爾．蘭巴強調，在中國海軍頻頻進入印度洋之際，印度海軍將出動軍艦實施24小時巡邏，確保從波斯灣到馬六甲海峽之間的海域安全。不過他否認了美日印澳軍事同盟的可能性。

(中時電子報)