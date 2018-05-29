樹德家商青年升學與就業博覽會12類科超吸睛

2018年05月29日 18:20 中時 李義

樹德家商主辦的「2018青年升學與就業博覽會」，12類科師生秀才藝，美髮、餐飲、飯店業者也共襄盛舉提供就業機會，熱鬧滾滾。

校長陳茂霖在少子化浪潮下，逆向操做，辦理博覽會行銷樹德家商的特色，也提供各行業徵才就業機會，讓有意選擇技職的學生提前瞭解課程與市場脈動。

陳茂霖介紹107學年祭出韓式料理、航空服務、智慧機器人及數位動畫等四大特色班以因應108課綱的精神，電競科技班打破傳統打電玩的舊觀念，照顧服務科的成立可望解決少子化、高齡化、照顧老人問題的致詞後揭開序幕，表演藝術科學生賣力舞動全場，原本就人潮鼎沸的漢神巨蛋廣場湧入更多人潮。

全校12類科無不卯足全力，展現各科的特色及優異成績，英文科玩單字拼字遊戲，日文科教授日本傳統摺紙工藝祈願繪馬，美容科邀請三位國際技能競賽的樹德國手蒞臨現場化妝美甲服務，幼保科學生以趣味性方式設計遊戲和教具，廣告設計科教導創意思維與電腦繪圖、3D列印，資處科智慧機器人模擬操作，觀光科學生穿著空姐空少服裝為航空服務班造勢，餐館科打著韓式料理招牌和韓服穿著體驗，服裝科、流通管理、商業經營科也都使出渾身解數。

曼都、姿也、老新台菜、麥當勞、城市商旅等數家知名美髮及餐飲服務業者也參與攬才。現場還舉辦好禮抽獎大放送，得獎名單將於6月1日公布在樹德學校網站。

(中時 )