熱到暈倒！彰化6旬婦路倒送醫有生命危險

婦人緊急被送往彰化基督教醫院急救，到院時體溫仍高達攝氏41.5，狀況十分危急。(謝瓊雲翻攝)

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彰基發言人、副院長周志中(左)在急診室與醫護人員檢視昏迷婦人的狀況。(謝瓊雲翻攝)
熱到暈倒！彰化6旬婦路倒送醫有生命危險

氣溫飆高、真的讓人熱到暈倒！彰化縣一名年約60歲婦人29日下午3點多，被人發現倒臥在和美鎮彰美路六段路邊、意識不清；送醫急救到院時醫師量測體溫仍高達41.5℃，研判應為熱中暑，緊急以大量冰塊包覆腋下、四肢、腰部和腹股溝等全身各處，體溫才逐漸降至38度、狀況慢慢恢復穩定，目前仍在加護病房觀察，不能排除有生命危險。

警方獲報後緊急連繫婦人家屬前往醫院，但家屬低調不願受訪，其先生僅告訴警方稱，妻子說要出門去診所就醫，沒多久就接到通知說人在彰基急診，不知為何會在路邊昏倒。和美消防分隊指出，當時有民眾發現婦人倒臥路邊，趕緊通報119派遣救護車，將她送醫急救。

彰基發言人、副院長周志中表示，婦人狀況應為熱中暑，送入醫院時已呈深度昏迷，目前擔心其神經功能受損、腦水腫、昏迷抽搐、心臟衰竭、肺水腫等症狀，死亡率可能高達80%以上，必須需把握黃金時間快速處理。

由於連日高溫炎熱，天氣晴朗無雲、無風無雨，周志中呼籲，患有高血壓、心血管疾病、糖尿病和腎臟病等慢性病患者，要盡量避免在高溫時外出，除了應隨時補充水分，也要做好防曬防護措施，以免引發熱中風、熱衰竭或熱中暑。

(中時 )

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