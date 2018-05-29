農業教育一條龍往下扎根 培育新農

雲林縣推動農業人才的「3X3＋4攜手計畫」，29日在虎尾農工的說明會匯聚全縣國中校長、主任，聆聽計畫主持人虎尾科技大學副教授戴守谷（右）說明。（許素惠攝）

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雲林縣推動農業人才的「3X3＋4攜手計畫」，學習德國師徒制培育新農，農業師傅謝萬來分享與學生工作的心得。（許素惠攝）
雲林縣推動農業人才的「3X3＋4攜手計畫」，學習德國師徒制培育新農，農業師傅教學生如何操作農機。（許素惠攝）

雲林縣推動農業人才的「3X3+4攜手計畫」29日舉行說明會，除了簡報計畫精神及內容外，農業師傅也分享與學生工作心得，強調有了專業後，年薪百萬不是夢。該一條龍式的農業教育高職端今年開始特色招生，7成學生未來不必統測就能透過獨招上大學。

說明會在虎尾農工舉辦，全縣國中校長、主任參與踴躍，希望為學生找到另一條出路。

虎尾科技大學副教授戴守谷指出，3X3+4就是國中3年、高職3年、大學4年，引入業師到國中，並和高職合作，從國中開始培訓對農業有興趣的學生直到大學，該校設立農業經營系2019年開始獨立招生，讓學生成為理論實作兼具的農人。

戴守谷表示，全縣20鄉鎮市已經建置了共51處實習農場，並連結了大糧倉計畫，包含了農林漁牧，第一線的生產外，還有進階的管理及行銷培訓課程，讓有意願從農的下一代，成為全方位的農業人。

全國農業經理人協會理事長謝萬來是農業師傅，坦言自己國中念放牛班，被老師放棄，10年前返鄉務農，如今年收入不比在台北上班差，強調只要具備各項專業能力，要當百萬年薪的優雅農夫不是夢。

虎尾鎮農會推廣部主任蔡武吉說，他念農場經營發現從農不能只喊口號，要具備真正專業技術，如今兒子也當他學弟在嘉義大學念農場經營系，讓人看到農業的希望。

土庫馬光國中主任趙一儒指出，他曾建議該校一棒球隊學生念農場經營被拒，因為覺得沒未來，不過，該攜手計畫一出，稍稍改變學生及家長對從農刻板印象。

虎尾農工校長李重毅表示，該校和北港、西螺農工今年首次辦理農業特色招生，未來約有7成學生不必統測，可以經由獨立招生升上虎尾科大念農經系。

(中時 )

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