《中時晚間快報》來台就是要援助 海地總統提7計畫

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綜合報導

◎來台就是要援助 海地總統提7計畫

總統府今天以軍禮歡迎海地總統摩依士到訪，摩依士一開口就說，這次來訪就是要來討論兩國未來合作發展具體計畫，他提出未來建設的7大主軸以促進經濟。蔡英文總統則承諾，這些輸電網以及稻種等計畫，目前正在積極磋商準備，將成兩國交流重要指標。

◎吳茂昆請辭 否認為拔管接教長

教育部長吳茂昆爭議不斷，國民黨立委柯志恩日前質疑他非法赴陸，是促使他下台的最後一根稻草。吳茂昆今天發表聲明說，不是為了「拔管」才接教育部長，赴大陸杭州演講行政院也未准駁，希望他離開後，教育部可前進。他任期僅41天，是歷來最短命的教育部長。

◎力促北韓永久無核化 美承諾提供安全保障

南韓《中央日報》中文網29日報導，美國國務卿蓬佩奧表示，如果北韓進行「全面的、可查證且不可逆轉的無核化」（CVID），作為交換條件，「我們與金委員長討論了為北韓提供全面的、可查證且不可逆轉的安全保障（CVIG）方案」。也就是說，為徹底消除北韓國務委員長金正恩對無核化之後體制安全保障的擔憂，美國將把「永久無核化及安全保障」協議作為條約提交國會批准。

◎「我想念我自己」開唱倒數 彭佳慧抵魔都上海

金曲歌后彭佳慧（Julia）「我想念我自己」2018年巡迴演唱會即將於7月14日在上海拉開帷幕，之後還將陸續來到福州、天津、武漢、重慶、南京5座城市。5月28日彭佳慧先行抵達魔都上海，並在上海言幾又書店舉辦了媒體分享會，與在座媒體分享自己在音樂事業、家庭生活等方面的心路歷程。彭佳慧表示此次巡演她將以自己的音樂回顧她在樂壇耕耘的二十餘年光陰，為歌迷奉上飽含回憶和青春的盛大獻禮。歌迷朋友們可前往永樂票務網站228.com.cn或登陸永樂票務APP查看演出詳情及購票。

(中時電子報)

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