楊雅潔碩士論文 呈現台灣辦桌文化

屏大研究生楊雅潔（右2）碩士論文，透過食物模型與空間裝置結合，完整呈現辦桌文化精髓。（林和生攝）

友善列印
中時
以黏土模型呈現13道經典的南部辦桌菜，是屏大研究生楊雅潔（右）耗時1年才完成的碩士論文。（林和生攝）

耗時1年多完成的碩士論文，屏東大學視覺藝術學系研究生楊雅潔以探討台灣傳統辦桌文化與體驗為題，透過食物模型與空間裝置的結合，深入台灣辦桌文化精髓，13道傳統桌菜一上桌，搭配台味十足的背景音樂及帳篷，彷彿自己就是座上賓。

楊雅潔表示，從小個性內向，常記得外婆多次牽著她的手，一起參與辦桌活動，入座後看著外婆不斷挾菜到她碗裡，關愛之情溢於言表，「這一幕是對台灣辦桌最深刻的印象」；日前前往日本旅遊，看到店家展出一道道令人垂涎欲滴的食物模型，讓她立即聯想論文題目。

楊雅潔透過藝術創作手法，企圖重現傳統辦桌文化，巧合的是指導教授朱素貞的父親正是一名總鋪師，從小跟著父親到迪化街採買食材，對於傳統辦桌文化有著濃厚特殊情感；朱素貞說，在辦桌文化式微的年代，透過文創元素，可望用另一種形式讓風華再現。

指著桌上的紅蟳米糕，楊雅潔說，一粒粒油飯都是用黏土搓出來的，螃蟹的腳及螯每個關節都很耗時，難度最高的是石斑魚魚鱗，都是透過照片360度觀察才能一一呈現；為此去年一整年參與超過10場喜宴，最後才選定13道南部常見的辦桌菜。

每完成一道菜，楊雅潔就將圖片放上社群軟體分享，引發不少網友共鳴，一一分享吃辦桌的心得，更勾起自己美好回憶；她說，未來希望朝食物模型師邁進，期盼呈現更多食物的美好。

(中時 )

《中時晚間快報》來台就是要援助… 中市教育局配合中央政策 改善校…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。