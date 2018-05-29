中市教育局配合中央政策 改善校舍夏季悶熱

2018年05月29日 18:05 中時 陳世宗

近日天氣炎熱，學校裝設冷氣議題引發關注。台中市政府教育局長彭富源表示，市府積極配合中央政策及配套辦理相關事宜，協助學校改善通風、遮陽、校舍屋頂隔熱等設備，或以種植爬藤、垂吊植物等方式降低教室溫度，以舒緩校舍夏季悶熱問題，提升學生學習環境品質。

市議會29日進行第2屆第7次定期會教育文化業務質詢，市議員劉士州、朱暖英等人關心近日天氣炎熱，建議台中市市立學校均應裝設冷氣，以讓學生在適宜氣溫下學習，保障學習成效。

教育局長彭富源表示，學校裝設冷氣為全國性議題，經彙整家長意見後發現，有的家長支持裝設冷氣，但也有家長認為如果孩子頻繁進出冷氣房，可能影響身體健康，市府積極配合中央政策及配套辦理相關事宜。

為改善校舍夏季悶熱的問題，教育局針對東西曬校舍或高樓層教室，協助學校以改善通風設備、遮陽設施、校舍屋頂隔熱設備，或種植爬藤及垂吊植物等方式降低教室內溫度，部分學校並採取加裝立扇之方式，增加空氣流通，也鼓勵學生多補充水分、調節體內溫度。

市議員李天生關心，台中市國中減班83班，產生35位國中教師超額問題，以及教育部擬推動國中員額每班從2人提升至2.2人，市府如何因應及看法為何？

彭富源表示，教育局依《教師法》第15條規定盡力協處教師超額問題，對仍願繼續任教且有其他適當工作可以調任的合格教師，優先輔導遷調或介聘，超額教師借聘時也優先在原有行政區內任教，台中市國中教師目前開缺107個，為超額教師數量的三倍，預計6月初上網公告。另外，國中教師員額編制提高尚由教育部修法中，市府樂觀其成，也將配合辦理，盼保障教師工作權及學生受教品質。

市議員江肇國說，目前台中市國民運動中心已有3處對外開放營運，雖然均有依規定強制投保公共意外責任險，不過相關保額卻有不同差距，像是意外身故北區國民運動中心最高理賠1,000萬、南屯和朝馬則是6,000萬，每起事件理賠上限北區5,000萬，南屯、朝馬則有9,600萬，建議市府應協調3家委外廠商，訂出一致的保險額度。

運動局長王慶堂表示，台中市營業場所強制投險時均訂有保額的下限，這3家都有在下限之上，都符合要求市府的要求，為讓民眾能有相同的保險保障，將找3 家委外營運廠商研議衡平的一致化標準。

(中時 )