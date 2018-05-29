北港牛墟7月遷址1年 民眾憂「散市」牛墟文化不再

北港牛墟7月遷址1年，民眾憂「散市」。（張朝欣攝）

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水利署將於7月展開「北港溪魅力河川」工程，其中包括雲林縣北港鎮北港牛墟環境整治，牛墟管理單位北港鎮農會29日在牛墟設立告示牌，告知牛墟將於7月遷移，攤販認為如此可能導致牛墟「散市」消失，要求相關單位提出配套措施。

北港牛墟於清朝期間即有文獻紀錄，至今已有百年歷史，早年農村社會全靠牛隻耕種，牛隻可說是農民最重要的財產，後來隨著農耕機械化，做為牛隻交易市集的牛墟逐漸沒落，卻意外發展出獨特的常民文化市集。

北港鎮農會總幹事林翠香表示，農會向水利署第5河川局承租北港溪河川地做為牛墟，今年因河川局規畫「北港溪魅力河川」工程，本月22日農會收到河川局公文，要求解除租約以利工程進行。

農會考量牛墟原有攤販的生計，只得另尋地點做為牛墟，最後由企業提供北港鎮萬有紙場對面的私人空地做為牛墟新地點，目前已展開整地工作，將於7月3日首次開市。

牛墟攤販表示，牛墟長期設在河川地，地方寬廣好停車，大家都已習慣這個地點，如今要遷至他處1年之久，大家很擔心凝聚力不再，可能因此「散市」，希望相關單位能協助把牛墟移至現址的臨近處。

北港鎮公所與河川局表示，「北港溪魅力河川」工程包括牛墟市集、停車空間、親水空間改善，其中魅力河川經費為9800萬元、引道工程2800萬元，均已辦理發包，工期預估360天，完工後牛墟可再遷回，且有更完善的環境空間，並不會因此消失。

(中時 )

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