吳茂昆准辭 賴清德：認同他高標準自我檢驗

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教育部長吳茂昆閃電請辭，行政院長賴清德今天下午依慣例在會期最後一天前往立法院致意，在接受媒體訪問時指出，吳部長認為應該要用同一個標準、甚至更高的道德標準檢驗自己，因此希望辭去教育部長的職務，止住紛爭。後續將由次長代理，繼任人選會擇期向社會大眾報告。

賴清德表示，吳茂昆部長在上個週末，透過卓榮泰秘書長向他請辭，今天早上又通過了電話，「我贊成他要以一樣的標準檢驗自己的理念，因此接受辭職。」

賴清德說，事情發生在2005年10月，當時吳部長是國科會主委，向行政院請假出席當時在中國的兩場國際會議。參加完第一場在蘇州舉行的國際學術會議之後，應恩師朱經武教授的邀請，利用週末前往浙江，再參加由香港科技大學與浙江大學舉辦的國際學術高峰會，在這場高峰會中除了朱經武教授外，也有國際諾貝爾獎得主，也有各國科技政策負責人。

賴清德表示，吳茂昆部長是一直到最近才知道當時行政院只核准第一場國際研討會，他認為身為教育部長，應該要用同一個標準，甚至更高的道德標準檢驗自己。他希望辭去教育部長的職務，止住紛爭，讓教育部工作能順利推展。

至於後續教育部長人選，賴清德指出，將先由次長代理，繼任人選會擇期向社會大眾報告。

(中時 )

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