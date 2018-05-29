中選會通過第10屆立委選區變更案 31日前送立院

2018年05月29日 18:13 中時 張理國

中選會委員會今天討論通過第10屆立法委員選舉區變更案，決議採第7屆立委計算方式，台南市及新竹縣各增加一席，高雄市及屏東縣各減少一席，中選會將於5月31日前函送立法院同意。中選會委員會議也通過立委選區檢討，台中市、台南市、高雄市、新竹縣、屏東縣應選名額為2名以上。

中選會說明，第10屆立法委員直轄市、縣市應選出名額，採1席保障加漢彌爾頓法（最大餘數法），即第7屆計算方式分配。其中台南市應選名額由5席調整為6席，高雄市應選名額由9席調整為8席，新竹縣應選名額由1席調整為2席，屏東縣應選名額由3席調整為2席，其餘直轄市、縣市應選名額沒有變動。

中選會指出，有關第10屆立法委員選舉區之檢討，應選名額為2名以上之直轄市、縣市，計有台中市、台南市、高雄市、新竹縣、屏東縣選舉委員會函報選舉區變更建議草案，經於107年5月14日召開公聽會，徵詢學者專家、主要政黨、立法院各黨團，對選舉區變更建議草案之意見。今天委員會議，則討論通過上述5個直轄市、縣選舉區劃分變更案。

中選會表示，依公職人員選舉罷免法第35條、第37條規定，直轄市、縣市選出之立法委員，其名額分配及選舉區以第7屆立法委員為準，自該屆立法委員選舉區變更公告之日起，每10年重新檢討1次，如有變更之必要，應於本屆立法委員任期屆滿1年8個月前，將選舉區變更案送經立法院同意後發布。

(中時 )