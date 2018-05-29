高雄大樹玉荷包荔枝盛產 農業技術團支援補缺工

2018年05月29日 18:38 中時 郭韋綺

果農直接採果粒，減少人力耗損，縮短供銷流程。(郭韋綺攝)

果農直接採果粒，減少人力耗損，縮短供銷流程。(郭韋綺攝)

荔枝送到集貨場分級包裝。(郭韋綺攝)

今年上半年颱風豪雨減少，高雄大樹玉荷包荔枝盛產，產量較去年增加1倍，為了彌補缺工，農委會招聘120名農業師傅到果園幫搶收荔枝，採果模式也不再連枝帶葉，直接採下果粒送到集貨場分裝，省下50%工錢，也提高2至3成產值。

高雄大樹、旗山荔枝栽種面積約2400公頃，5月底進入盛產期，今年荔枝產量恢復以往水準，著果率約6至7成，品質、風味皆佳，每公頃單位產量可達8000公斤。

由於荔枝熟成採收期僅10天，採收人力卻嚴重不足，為了搶時間，農委會陸續派遣農業師傅到高雄救援，不只荔枝農搶著預約，六龜蓮霧園、燕巢芭樂園也爭相搶人，現有120人在高雄協助採收，時薪140元。

大樹區果園荔枝主人尤惠璋說，玉荷包產季總是缺工，所幸除有農業技術團支援，目前還推動「好農無限+Line@」人力資源庫，有2600學生加入透過平台刊登缺工，平均2小時內就會有學生聯繫洽談短期打工，另規畫假日農夫團招募民眾或企業員工投入採收，才補足人力的缺口。

另外，為了減少耗損人力，採果模式也做出調整，不再連枝帶葉採收下來重新梳理，而是在果園直接採下一顆顆的果粒，再送到集貨場分級包裝成禮盒水果載到大賣場販售，並開拓日本、新加坡、加拿大通路，打開高端水果外銷市場。

高市代理市長許立明說，粒裝採收模式好處多，除省人力，還能減少包裝耗材，採分級包裝還能提高品質，並增加銷售通路。

(中時 )