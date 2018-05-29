屏科大時尚系首屆產學專班成果展 盼企業青睞

2018年05月29日 18:27 中時 潘建志

屏東科技大學時尚設計與管理系「產學攜手專班」即起舉辦畢業成果展，學生們展示學習的成果。由於這是首屆的成果展，因此以「初產•攜望」為主題，象徵剛萌芽的小草，日後也有無限的希望。成果展除了在校內，也將到屏東太平洋百貨展出。

屏科大校長戴昌賢表示，第一屆「產學攜手專班」共有38名學生，是時尚系配合教育部產學攜手合作計畫，與中山工商及廠商簽訂合作協議，讓學生高職時就學習服裝、美容等課程，進到屏科大再學習3年，今年將到合作廠商帶薪實習一年，將所學的技術為企業所用。

這次成果展內容包括飾品製作、布花運用、面具、布包、芭比娃娃服裝、紙圖、捧花、不織布等設計，作品呈現非常多元，有的學生以纏繞畫運用，將圖紋轉印至布料上，讓作品不在是單一顏色、型式。

也有學生將文化運用在面具設計上，以原住民文化元素，每一族的傳說故事、代表性圖騰及顏色，突破原本形式呈現，在面具上意象轉換成為新的創作。在布花運用上則利用形狀改變、色彩安排，拼湊為服裝畫及其他飾品擺飾，非常有特色。

這次成果展靜態展覽作品範圍廣泛，學生應用課程所學，加上無限創意，呈現出包羅萬象的創作。校內展自即日起展至6月1日，校外展6月5日至6月8日於屏東太平洋百貨公司3樓「光の恬廊」廊道舉辦。

(中時 )