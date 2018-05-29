影》比利時驚傳恐怖襲警釀3死 槍手遭擊斃

比利時驚傳槍擊襲警。(圖/推特)

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中時電子報

根據美國《福斯新聞》(Fox News)引述比利時當地媒體報導說，比利時一家咖啡館附近發生槍擊事件，有一名槍手持槍射擊，造成包括2名警員在內，共3人喪生，另有2人受傷。

報導稱，該名犯案槍手已遭擊斃。整起案件不排除與恐怖主義有關。

警察說，槍手在襲擊過程中，高喊「真主至上。」

比利時公共廣播公司RTBF報導，列日(Liege)市中心Café de Augustins咖啡館附近，發生一起槍手挾持人質襲警案件。該名槍手在附近學校挾持一名女性人質，開槍射擊警察，導致2警中彈身亡，1名路人死亡。

目前不清楚該起槍擊是否與恐怖主義有關。但是，比利時反恐官員正在密切監控事件發展。

列日是靠近德國邊境的一個工業城市。2011年曾經發生槍手射殺事件，造成4人死亡，超過百人受傷。

2016年，布魯塞爾機場和地鐵曾發生自殺攻擊，爆炸引起32人喪生，當地警方和軍方一直戒備狀態。

(中時電子報)

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