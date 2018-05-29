高國輝在二軍打擊回溫 高國麟：他之前求好心切

高國輝下二軍後，打擊手感有回溫跡象。(中央社)

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中時電子報

富邦悍將的高國輝因打擊狀況不佳，日前被下放二軍，下去打了2場，不僅連2場敲安，還轟出全壘打，頗有回溫跡象，同在富邦的胞弟高國麟今(29日)賽前，談到哥哥的近況，「他打很好啊！原本就有實力跟經驗在那，有這樣的表現，代表有些東西調整得不錯，狀況不會差多久。」

賽季進到5月，氣溫越來越炎熱，但高國輝的打擊手感卻冷冰冰；自5月6日到23日，共出賽10場，只有2場有安打，打擊率從5月初2成62一路下滑，到23日只剩2成。他24日被下放二軍，至今出賽2場，9打數4安、包括1轟，打擊率高達4成44。

高國輝下二軍，高國麟認為，對他並不是壞事，「他很想幫球隊贏球，之前有點求好心切，一兩場打不好，壓力就越來越大，但現在不好，不代表整季不好，他在二軍打得好，代表有些地方有調整好了。球隊需要他，我也跟他說，下去至少有10天時間調整，要好好把握。」

今年打擊發揮不佳、打擊率大多低於2成的高國麟，近期手感也回溫，連3場敲安，前一戰對中信兄弟，5打數揮出4安，其中包括一發全壘打，賽後打擊率已升到2成67。對於成績，高國麟沒有太放在心上，「現在只是過程，去年一開始也不好，一步步按部就班調整，成績自然會出來。」

(中時電子報)

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