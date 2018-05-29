總太地產進駐動漫英雄館 異業結盟系統家具

2018年05月29日 18:55 中時 盧金足

歐雅以系統櫃設計規畫起家，引進多元材質與板材讓系統櫃呈現出不同以往的品味。（盧金足攝）

歐雅董事長林祐玄表示，善用系統櫃設計，發揮收納巧思，確保需求各異的住戶們，能打造出更好的夢想生活品質。（盧金足攝）

建築業接待中心打造「動漫英雄館」，鋼鐵人、蜘蛛人、最新黑豹公仔大集合，吸引很多粉絲來拍照打卡。（盧金足攝）

占地300坪的「動漫英雄館」，為房地產接待中心創下單日5000人次的盛況。（盧金足攝）

台中市出現大型「動漫英雄館」，很多動漫迷從外縣市來朝聖。（盧金足攝）

漫畫迷愈來愈多，形成龐大產業商機，台中市府與文化部合作在水湳智慧城的中台灣電影中心，打造國家級漫畫博物館

，總太地產也跟進成立大型「動漫英雄館」，雷神索爾3的「諸神黃昏」、黑豹與鋼鐵人、冰雪奇緣等人物現身，吸引很多動漫迷從外縣市來朝聖打卡。此外還與系統家具業異業結盟，提供住戶優質家具，優惠價格的福利。

市府新聞局為提升台灣動漫產業及品牌的能見度，規畫在舊城區第四市場推動漫畫、插畫家進駐計畫，舉辦台中國際動畫影展、國際動漫博覽會，位在水湳智慧城，台灣第一個結合國家漫畫博物館的電影中心，場館提升至國家級規格，提供漫畫等相關產業創新研發平台。

搭上動漫英雄系列風潮，建築業將接待中心打造為「動漫英雄館」，主打親子牌，為房地產接待中心創下單日5000人次的盛況，很多動漫迷特別來拍照打卡。

總太地產董事長翁毓羚表示，以異業結合方式，開拓更大客源，規畫動漫英雄館呼應，展示室居家櫃體都像變形金剛一樣伸縮自如、功能多元，體驗居家模擬的空間。

總太地產與歐雅系統設計家具設計創意十足的接待中心，電影英雄大型公仔鋼鐵人、蜘蛛人、黑豹與冰雪奇緣等大集合

，還有遊戲區5米高的旋轉溜滑梯、彩色球池，發揮吸金又吸睛效果。

今年初總太地產聯手歐雅系統家具，進駐總太2020接待中心

，打造的「動漫英雄館」成功帶動看屋人潮，更與歐雅設計聯手打造不灌水、不偷尺寸的樣品屋，為客戶提供居家樣板

，年初至今，總太2020已銷售超過400多戶。

翁毓羚說，很多消費者在購屋後，緊接著面臨的便是居家設計及裝潢問題；總太2020在規劃之初，將這些狀況考慮進去

，與歐雅系統家具異業結盟，使其團隊進駐接待中心，當購屋者有任何裝修疑問時，可立即獲得解答。

歐雅以系統櫃設計規畫起家，引進多元材質與板材讓系統櫃呈現出不同以往的品味，更在五金研發製造與收納機能方面下足功夫。

「總太地產找歐雅合作，主要是看中歐雅林祐玄董事長本身龜毛又負責任的態度」，翁毓羚說，加上深入了解其團隊實力決定聯手，總太2020的樣品屋即委託歐雅設計操刀，經與與設計師溝通，強調不偷尺寸不造假之外，更堅守總太一貫原則：每間房間、衛浴都對外開窗。

此外，善用系統櫃設計，發揮收納巧思，確保需求各異的住戶們，能打造出更好的夢想生活品質，歐雅系統家具有著極高的配合度及靈活度，同時是LG、Panasonic等知名家電大廠經銷商，並代理櫻花、豪山、林內、喜特麗、愛惠浦等多家廚房用具品牌，絕對能優先提供客戶最優惠價格，確保消費者不會買貴。

交屋後的社區營造，也列入總太2020服務重點，該基地廣達1萬2000坪的總太2020，為讓住戶享有完善生活機能，特別於社區內規畫多達43項設施。

總太2020也推出「一年免費代管服務」，於交屋後由專業人員進駐社區打理各大小事務，同時舉辦各項活動，帶領住戶使用各項設施、活化社區，延續品牌精神，也能讓住戶充分體驗各項公設好處。

(中時 )