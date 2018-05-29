小心狗狗出沒 七股區公所貼心標示提醒用路人注意

七股區公所在台61線下方平面道路上設置6面警告標示，提醒用路人此處常有犬隻出沒，駕車經過時放慢速度以策安全，原本牌上的「常有野狗出沒」，因無法確定是否有人飼養，索性改成「常有遊蕩犬隻」，讓人會心一笑。（莊曜聰攝）

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七股區公所在台61線下方平面道路上設置6面警告標示，提醒用路人此處常有犬隻出沒，駕車經過時放慢速度以策安全，也是台南市首例。（莊曜聰攝）

台南市七股區台61線七股溪橋以南是一大片的魚塭地，由於地處空曠，有不少沒公德心的民眾棄養狗兒，成群聚集的結果，今年1月間還發生轎車駕駛因被衝出的狗群嚇到失控翻車的事件，對人車安全造成疑慮，南市動保處除在當地加強管制捕捉，七股區公所也設置6面警告標誌，要用路人小心遊蕩犬隻，開車放慢速度比較安全。

由於有民眾投訴1999市民熱線，指出該路段經常有野狗出沒，還會成群結隊追逐來往人車，加上區公所也有接到漁民陳情，早晚巡視魚塭時都會被狗兒吠叫，很怕受到攻擊，經市府交通局、區公所、派出所及交通大隊會勘後，除知會動保處針對攻擊性強的流浪犬隻進行控管捕捉外，也決定設立標示提醒用路人注意。

黃底黑字的警告標誌豎立在173甲線九塊厝的道路兩側，看起來特別醒目，上面寫著「常有遊蕩犬隻，請小心駕駛」，這也是南市首例，相當特別，而環顧四周，可以看到零星幾隻狗兒懶洋洋地躺在高架道路下的空地休息，但分不清到底是流浪狗還是家犬。

七股區區長莊名豪表示，除了棄養流浪犬外，也有漁民飼養犬隻來看顧魚塭，但鄉下地方飼主多半沒有栓綁狗兒的習慣，加上該路段交通號誌、路燈照明較少，狗狗「逛大街」狀況常見，設立警告標誌能提醒駕駛小心慢行，也兼顧動物保護、尊重生命的精神，且標示也從一開始的「野狗出沒」改為「常有遊蕩犬隻」，用詞比較有溫度。

(中時 )

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