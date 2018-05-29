韓媒：川金會可能在新加坡總統府Istana舉行

2018年05月29日 18:59 中時 陳文和

在川金會起死回生、籌備工作緊鑼密鼓進行之際，美國總統川普與北韓領導人金正恩峰會地點究竟會選在何處，再度成為全球媒體矚目焦點。而據南韓《中央日報》引述新加坡外交知情人士指出，認為考慮到警衛和禮賓的敏感程度及事件的特殊性，川金會很可能不會像先前所說的，在知名的香格里拉飯店舉行，而選在更正式、維安也更容易的場合—新加坡總統府（Istana）舉行。

該消息人士說：「考慮到警衛和禮賓的敏感程度、事件的特殊性等，朝美之間正將新加坡總統府作為候選場所中的重點討論對象之一」。作為總統官邸和總理辦公室，新加坡總統府堪稱是新加坡政府的中樞。新加坡只有在重要國賓來訪時才會開放總統府。

美總統川普日前提及6月12日川金會舉辦地為新加坡，但沒有公開具體的峰會場所。目前香格里拉酒店和濱海灣金沙酒店等地，均被視為有力的候選場所。

南韓中央日報指出，若會談如期舉行，雙方或在12日一整天進行三次會談。上午很有可能會進行由美國國務卿蓬佩奧、國防部長馬提斯和白宮國家安全顧問波頓等核心人士出席的小規模會談，然後接著進行川普和金正恩之間的單獨會談。上午的會談或將就北韓無核化與保障北韓體制等議題展開最終協商。

若朝美兩位領導人的談判圓滿結束，下午將進行包括兩位領導人在內的朝美主要人士參與的擴大會談。據該知情人士稱，若會談之後有晚宴，這將是這場世紀談判成功的信號。

(中時 )