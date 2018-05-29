國軍醫院、慈濟醫院簽約骨髓幹細胞捐贈醫療合作

2018年05月29日 18:57 中時 柯宗緯

國軍高雄總醫院岡山分院與花蓮慈濟醫院今（29）日舉行「骨髓幹細胞捐贈醫療合作」簽約儀式，將兩院原有的醫療網進行整合，期待以實務合作建立國內骨髓幹細胞捐贈與移植典範，為民眾提供更優質、安全的醫療服務。

慈濟骨髓幹細胞中心今年5月完成五千例骨髓捐贈，捐贈者的愛已圓滿了5000個生命重生，也給了5000個家庭希望。 為提昇骨髓幹細胞捐贈運作效率，由國軍高雄總醫院岡山分院院長劉峻正與慈濟骨髓幹細胞中心主任楊國梁，在國軍高雄總醫院岡山分院行政會議室進行簽約儀式。

劉峻正表示，慈濟骨髓資料庫在華人世界具有具足輕重地位，早期骨髓幹細胞捐贈觀念尚未普及時代，慈濟志工既投入宣導，推動骨捐驗血建檔，精神著實令人敬佩。

他說，成立80年的國軍高雄總醫院岡山分院，涵蓋岡山、路竹、彌陀、梓官與阿蓮等地區，能與慈濟合作，提供更好的醫療品質服務白血病患者與捐髓者，期盼與慈濟成就人間大愛，落實社會責任。

慈濟骨髓幹細胞中心主任楊國梁感謝國軍高雄總醫院岡山分院加入搶救生命，肯定合作嘉惠北高雄更多病患，開啟白血病患者與捐髓者就近延續生命里程碑。

楊國梁表示，骨髓資料庫得來不易，也是證嚴上人的堅持與期待，加上慈濟志工經年的投入，結合捐贈者善心，才能發揮高效能。最近十年來，每年提供造血幹細胞約有360例，搶救來自全球各地配對成功的血液疾病病人。

慈濟醫院與國軍醫院簽約為聯盟醫院，共同發揮良能造福國人，攜手繼續提升造血幹細胞的品質，透過原有豐富的醫療資源發展各種臨床研究，提升醫療品質及受髓者的治癒率，希望有更多人挽袖驗血，加入「搶救生命」的行列。

慈濟1993年成立骨髓捐贈資料中心，一路走來感恩捐贈者的愛心、移植醫院的協助、以及慈濟骨髓關懷志工的投入，志願捐贈者累計超過四十二萬人，各界愛心捐贈者搶救生命的足跡已遍布全球31個國家地區。

(中時 )