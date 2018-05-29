浣熊界網紅 憑「腳掌」爆紅海內外

2018年05月29日 18:55 中時 柯宗緯

浣熊「屋膩」被美容師修毛，背上像是被踹了一腳，留下大腳掌，因此爆紅獲得一票粉絲。（Joyce提供）

Joyce豢養4歲大北美浣熊「屋膩」，因天氣熱被主人帶去給美容師修毛，背上像是被踹了1腳，留下1個大腳印，這張超萌照PO網，紅到登上國外新聞媒體；「屋膩」還開辦粉專、IG、抖音等社群，吸引近20萬粉絲追蹤，堪稱浣熊界的網紅。

Joyce說，「屋膩」牠小時候趴著一沱，活像是顆海膽，就以海膽日文發音，為牠命名。她當初考慮整整1年，上網爬文、參加社團做足功課，才下定決心養浣熊，摸索期透過動物行為專書學習，也與「屋膩」形影不離相處，搏感情建立緊密關係。

「屋膩」現在12.8公斤，特別喜歡吃水果，但牠很挑嘴，像是葡萄只吃無籽葡萄，巨峰葡萄就不愛，西瓜也要挑脆得吃。Joyce相當寵牠，會添購日本進口寵物零食，祭「屋膩」五臟六腑，1個月伙食費、護毛商品等，加總就要5、6000元。

「屋膩」相當聰明，為了零食牠聽懂指令，會與Joyce愛的Kiss、握手、坐下、繞圈等動作通通難不倒。牠也相當乖巧，非常寶貝、珍惜布偶玩具，不會大力咬壞，可愛萌樣也迷倒一票粉絲，紛紛訂閱、追蹤臉書粉專、IG及抖音。

雖然「屋膩」萌翻討喜，但是Joyce也提醒，想養浣熊得三思，起初她也花一段時間與「屋膩」磨合，矯正牠的調皮行為，找到雙方相處的平衡點。她呼籲民眾，不會看浣熊很乖就養，甚至發現牠們野性畢露就嚇到棄養。

(中時 )