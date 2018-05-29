全總理事長陳杰參與國際勞工組織年會

2018年05月29日 19:00 中時電子報 綜合報導

中華民國全國總工會理事長陳杰29日在日內瓦參與國際勞工組織（ＩＬＯ）年會，並邀請ＩＬＯ理事會主席Luc Cortebeeck來台參訪，瞭解台灣勞工工會發展全貌與全國總工會捍衛勞工權益的各項努力。

Luc Cortebeeck告訴陳杰，他非常關心台灣，也支持台灣參與隸屬聯合國旗下的國際勞工組織，對於台灣今年能順利參與ＩＬＯ年會，他感到非常欣慰。陳杰表示，這應歸功於外交部駐日內瓦辦事處官員居中協調的努力。

中華民國全國總工會是台灣少數以「中華民國」名義，持續參與聯合國非政府組織的單位。(全總提供)

中華民國全國總工會是台灣少數以「中華民國」名義，持續參與聯合國非政府組織的單位，以往被中國視為「眼中釘」欲除之而後快，但陳杰透露，對岸似乎掌握他當選訊息，因此，並未在今年ＩＬＯ年會上對中華民國全國總工會以ＩＴＵＣ（國際勞工聯合會）會員名義參與，提出任何刁難或杯葛動作。

陳杰指出，巴西工會為爭取罷工權，在ＩＬＯ年會上與巴西政府激辯，獲得ＩＬＯ會員全力支持，全場報以熱烈掌聲，支持巴西工會。

陳杰也在ＩＬＯ年會中參與「社會對話議題」、「女性勞工家暴議題」研討會議，並將有關台灣「女性勞工家暴」報告，遞交加拿大籍會議主席Marie Clarke Walker，以充分表達台灣參與國際勞工組織年會的強烈意願。

(中時電子報)