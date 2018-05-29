113打席0保送 富邦申皓瑋：有好球就大膽打

2018年05月29日 18:57 中時電子報 蔡銘仁

富邦悍將申皓瑋不過是二年級生，不過相當勇於出棒，截至今(29日)賽前，這兩個職棒賽季，共在一軍打了113個打席，沒被四壞球保送過的紀錄，談到這點，申皓瑋表示，確實有注意到這件事，「不過不想為了保送，讓自己陷於不利球數，有好球就大膽出手。」

申皓瑋去年首度上一軍出賽，共打93打數，被三振多達42次，但除了挨2記觸身球，沒有四壞球保送紀錄。即便在二軍，申皓瑋的保送也不多，136打數只凹到9次保送；今年上一軍前，在二軍打了70打數，被保送10次，獲得保送的次數一樣不多。

同樣勇敢出棒，申皓瑋今年打擊更進步，至今在一軍出賽4場，就轟出3發全壘打，打擊率高達4成71。申皓瑋透露，他是比較去年跟今年的打擊過後，有所體悟，打擊心態因而成長，「把腳步放慢、不急躁，喜歡的球再出手，場下就把自己準備好，不利的時候，就把節奏放慢下來。」

能有4戰3轟的好表現，申皓瑋坦言有些意外，「上來的目標，是能把二軍練的帶上來，下場幫助球隊，沒想過會有這樣的結果。」申皓瑋出手積極，也是富邦教練團樂見的，總教練葉君璋表示，申皓瑋的年紀，現在就是要勇於出棒。

為何有這樣的想法？葉總解釋，選球這種東西，有時是與生俱來的，習慣未必教就教得會，隨便去改，反而可能讓選手打到亂掉，「上去多揮棒，隨著經驗累積，自然會有他的調整方法。」

(中時電子報)