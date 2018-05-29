對舞蹈又愛又恨的人生　香港編舞家黃大徽的春之祭

2018年05月29日 18:58 中時 李欣恬

俄國作曲家史特拉汶斯基舉世聞名的舞劇作品《春之祭》，不管是新穎的音樂聲響，或是熱烈的獻祭之舞，都為百年來的表演藝術樹立典範。舉凡編舞大師碧娜．鮑許、或是香港舞蹈特別貢獻年獎得主黃大徽等人，都延續這部經典作品的精神，以原本的舞劇音樂，編創全新的舞作《春之祭》。

黃大徽表示：「編創《春之祭》是一段衝撞自我的過程，道出我對舞蹈又愛又恨的人生。」

1962年出生的黃大徽，曾任職香港《壹周刊》生活潮流線記者，即使半路出家編舞、跳舞，但他表示，自己是以新聞人求真的態度面對編舞和創作，「雖然我很晚才開始學舞，但我認為腿抬不高、身體筋骨比別的舞者還要硬也沒關係，現代舞有很大的發揮空間，讓我可以誠實地面對身體條件，找到自己的表現方式，我也有自己版本的《春之祭》。」

黃大徽表示，他在大學一年級就讀新聞系的懵懂少年時期，因想探索自己的潛質而接觸舞蹈，「那時同學都忙著打工、玩耍，但我就想到處看看自己還會什麼，所以看了很多電影、表演，也去上了一堂芭蕾舞課。」

回想第一堂芭蕾舞課，黃大徽形容自己簡直是落荒而逃，「我很快就知道那不是自己想要的舞蹈類型，後來才輾轉到城市當代舞團學現代舞，當時我們所學習的現代舞課程是美國舞蹈大師瑪莎．葛萊姆的舞蹈技巧，有固定的肢體表演方式，強調以脊椎為中心點運動，也強調呼吸，但是我怎麼努力，腿也無法像同學舉得那麼高，這樣的現代舞表演，令我感到困頓，為什麼非得照那樣子跳才是好呢？」

帶著對舞蹈的困惑，黃大徽畢業後開始從事新聞工作，某天接到導演林奕華電話，邀請他參與倫敦的演出，他考慮了一下，在工作與舞蹈夢之間擺盪，沒想到獲得上司支持，同意他留職停薪一年，到歐洲闖蕩，「我在歐洲看了很多現代舞，也上了工作坊，才發現現代舞的世界這麼寬闊，不是只有一種標準，才重新燃起我的舞蹈魂，回來之後再上了9個月的班，就把工作辭了，決心往舞蹈發展。」

黃大徽表示，他從《春之祭》的音樂裡感受到一股原始的脈動，引發他編舞的直覺，「那是一種強烈的倔強感，就好像我和舞蹈之間的關係，雖曾感到疑惑，但永不停歇。」

《春之祭》將於6月2日至3日，在台北國家戲劇院實驗劇場演出。

(中時 )